رئيس “العلوم الإسلامية العالمية” يتفقد إجراءات تسجيل الطلبة

عمان – تفقد رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة إجراءات قبول الطلبة المستجدين الذين قبلوا في الجامعة للعام الدراسي الجامعي 2020/2021.

واشاد الأستاذ الدكتور الخلايلة بالالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية للحد من فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الجسدي، مؤكداً أهمية الإجراءات المتخذة لتنظيم عملية تسجيل الطلبة وفقا لبرامج زمنية محددة تجنبا للاكتظاظ.

ودعا الأستاذ الدكتور الخلايلة العاملين في مختلف دوائر ووحدات الجامعة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل عملية قبول وتسجيل الطلبة المستجدين، وتذليل أية صعوبة قد تواجه الطلبة خلال عملية القبول، وتمكينهم من استكمال عملية التسجيل وتسديد الرسوم المالية من خلال الدفع الإلكتروني.

وأشاد بالجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلبة ودائرة القبول والتسجيل اللتان أعدتا برنامجا متكاملا يسهل على الطلبة المستجدين الإجراءات المتبعة للتسجيل ابتداء من تعبئة نماذج القبول وانتهاء بحصول الطالب على الهوية الجامعية، مثمنا دور اتحاد طلبة الجامعة ممثلا باللجان الارشادية الفاعل في استقبال الطلبة المستجدين، ومساعدتهم للتعرف على مختلف كليات ومرافق الجامعة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة، نائب الرئيس الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة وعميد شؤون الطلبة الدكتور ياسين المحارمة، وعدد من مديري الدوائر في الجامعة.