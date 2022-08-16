رئيس اللجنة القانونية في “النواب” يلتقي المشاركين في “الزمالة البرلمانية”

ضمن نشاطات مشروع الزمالة البرلمانية، الذي ينفذه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عقدت جلسة حوارية بعنوان “المنظومة السياسية في المملكة الاردنية الهاشمية وإنخراط الشباب بعملية صنع القرار”، بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والمشاركين في المشروع.

وأكد العودات أهمية المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة السياسية، خصوصا بعد التعديلات التي طرأت على المنظومة السياسية.

ودار نقاش في الجلسة الحوارية بين العودات والشباب المشاركين حول ابرز النقاط والمحاور التي تضمتنها التعديلات التي تمت على القوانين الناظمة للعملية السياسية وقانون الاحزاب، ودورها في رسم مستقبل الاردن خلال الفترة المقبلة.

يشار الى ان الصندوق اطلق هذا العام الدورة الثالثة من مشروع الزمالة البرلمانية الذي يهدف الى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية.