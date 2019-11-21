رئيس اللجنة المالية يطلب من الصحفيين مغادرة جلسة مناقشة الموازنة

محمود الطراونة

عمان- طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار وموظفي المجلس، من الصحفيين مغادرة جلسة مناقشة الموازنة بحضور وزيري التخطيط والمالية، اليوم الخميس.

وتم إخراج الصحفيين من الجلسة رغم مطالبة العديد من النواب أعضاء اللجنة ببقاء الإعلام وحضورهم الجلسة.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا اليوم مع وزيري المالية والتخطيط لوضع الأطر العامة حول الموازنة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، والتي تحتاج لمشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول.