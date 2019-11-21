أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

رئيس اللجنة المالية يطلب من الصحفيين مغادرة جلسة مناقشة الموازنة

منذ ساعة واحدة
جانب من جلسة سابقة للنواب- (أرشيفية)
جانب من جلسة سابقة للنواب- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان- طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار وموظفي المجلس، من الصحفيين مغادرة جلسة مناقشة الموازنة بحضور وزيري التخطيط والمالية، اليوم الخميس.

وتم إخراج الصحفيين من الجلسة رغم مطالبة العديد من النواب أعضاء اللجنة ببقاء الإعلام وحضورهم الجلسة.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا اليوم مع وزيري المالية والتخطيط لوضع الأطر العامة حول الموازنة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن، والتي تحتاج لمشاركة الجميع في تشخيص الواقع ووضع الحلول.

مقالات ذات صلة

تعميم من “التربية” حول الشروط الصحية للمقاصف المدرسية

منذ 9 دقائق

التعليم العالي تدعو طلبة المنحة الهنغارية لإدخال نتيجة امتحان الانجليزي

منذ 30 دقيقة

الطباع: الإجراءات الحكومية لتحفيز الاقتصاد لا تزال غير كافية

منذ 38 دقيقة

العموش: نسبة الإنجاز في الطريق الصحراوي تجاوزت 65 بالمئة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock