رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يقترح إلغاء حفل الختام توفيرا للنفقات

طوكيو – اقترح رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، يوشيرو موري، إلغاء حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية وحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بهدف خفض النفقات، وذلك في مقابلة نشرت الثلاثاء.

وقال موري في محادثة مع صحيفة (نيكان سبورتس) أنه ليس بالإمكان تأجيل إقامة الأولمبياد مرة أخرى لما بعد العام 2021، وفي حالة عدم تنظيمها الأسبوع المقبل، لن يكون هناك حل آخر سوى إلغائها، كما حدث في الماضي خلال الحربين العالميتين.

ويقترح موري إقامة حفل افتتاح عام في بداية الألعاب الأوليمبية، المقرر أن تبدأ في 23 تموز (يوليو) 2021، وحفل ختام عام أيضا في نهاية الدورة البارالمبية، المزمع أن تختتم في الخامس من أيلول (سبتمبر) من نفس العام.

وأقر بأن هذا التغيير ليس سهلا، فما زال يتعين بعد الحصول على موافقة اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين، ومعرفة ماذا سيفعلان بخصوص بطاقات حضور الحفلين المقترح إلغائهما التي بيعت بالفعل من بين مشكلات أخرى.

وأضاف: “آمل أن ينتبه جميع المعنيين إلى أن التأخير حتى العام 2021 هو الأول في تاريخ الأولمبياد”، موضحا أنه لا يعلم بعد التكلفة الاقتصادية الإضافية الناتجة عن هذا الإرجاء الذي تعود أسبابه لجائحة فيروس كورونا. (إفي)