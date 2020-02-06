طوكيو – أبدى رئيس للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، توشيرو موتو، “قلقه الشديد” إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد وتأثيره المحتمل على الحدث الرياضي.

وجاء تعليق موتو أثناء اجتماع تنسيق روتيني انعقد بطوكيو الأربعاء مع اللجنة البارلمبية الدولية، حيث تم بحث انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق دورتي الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بالعاصمة اليابانية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة في تصريحات نقلتها قناة (إن إتش كي) اليابانية: “إنني قلق للغاية إزاء انتشار مرض كورونا الجديد المعدي، لأنه قد يؤثر على أجواء وزخم تنظيم الألعاب. أتمنى أن نتهي هذا الأمر في أقرب وقت”.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريج سبينس، عن “كامل الثقة” في أن السلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية “سيتخذان كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع”.

يشار إلى أن محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، كانت قد كذبت الأسبوع الماضي الشائعات بشأن إمكانية الأخذ في الاعتبار إلغاء الأوليمبياد.

من جانبها، اتخذت الحكومة اليابانية عدة إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس مثل منع دخول أشخاص سافروا مؤخرا لمدينة ووهان، فيالوقت الذي تدرس فيه مد هذه القيود لمناطق أخرى بالصين.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع بين وزارة الصحة اليابانية واللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020 إلى جانب مؤسسات أخرى معنية، أواخر الأسبوع الجاري، من أجل تحليل الأوضاع وبحث حلول وقائية قبل دورة الألعاب التي ستنطلق في 24 يوليو/تموز القادم وستستمر حتى التاسع من أغسطس/آب، في حين ستقام الدورة البارالمبية بين 25 أغسطس والسادس من سبتمبر/أيلول.

وحتى الآن، سجلت اليابان 33 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، دون وقوع أي حالات وفاة.

وأعلنت السلطات الصينية الثلاثاء ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 425، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 20 ألفا و438 حالة. (إفي)