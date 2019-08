رئيس الليغا يعتبر إنفاق سان جيرمان ومانشستر سيتي “خطرا” على كرة القدم

لندن – جدد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” خافيير تيباس، انتقاداته بحق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي، على خلفية قدراتهما المالية وإنفاقهما في سوق الانتقالات، معتبرا أنهما يشكلان “خطرا” على اللعبة.

وسبق لتيباس أن انتقد الناديين الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والإنجليزي المملوك من الوزير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على خلفية قدراتهما المالية الضخمة.

وفي تصريحات لبرنامج “توتالي فوتبول” الإذاعي الإنجليزي المتخصص باللعبة، قال تيباس: “الأندية المرتبطة بدول هي ظاهرة جديدة وتشكل خطرا لم تعهده كرة القدم من قبل”.

Man City are a 'danger' to football, apparently. Tebas makes a pitch for Hypocrite of the Year. #MCFC https://t.co/LSB57Pzfjh

وأضاف: “الأندية تتصرف بشكل كامل خارج إطار القوانين، وتهدد بتضخم سوق الانتقالات الى مستويات كارثية”، داعيا الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الى فرض ضوابط مالية أكثر صرامة تحد من قدرات الأندية على الإنفاق بشكل يفوق منافسيها، وفرض عقوبات أكبر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا.

وأنفق الناديان مئات الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم الأخيرة، وعلى سبيل المثال، ضم سان جيرمان الى صفوفه في صيف العام 2017 أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا. في المقابل، كان سيتي أبرز الأندية إنفاقا على التعاقدات في إنجلترا، لاسيما في الموسمين الماضيين.

'They present a danger that football has not seen before'

La Liga president Javier Tebas renews his attacks on big-spenders Man City and Paris Saint-Germainhttps://t.co/948GpFdx09 pic.twitter.com/n7GtL2CExu

