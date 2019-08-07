رئيس الليغا يعتبر إنفاق سان جيرمان ومانشستر سيتي “خطرا” على كرة القدم

لندن – جدد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” خافيير تيباس، انتقاداته بحق باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي، على خلفية قدراتهما المالية وإنفاقهما في سوق الانتقالات، معتبرا أنهما يشكلان “خطرا” على اللعبة.

وسبق لتيباس أن انتقد الناديين الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والإنجليزي المملوك من الوزير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على خلفية قدراتهما المالية الضخمة.

وفي تصريحات لبرنامج “توتالي فوتبول” الإذاعي الإنجليزي المتخصص باللعبة، قال تيباس: “الأندية المرتبطة بدول هي ظاهرة جديدة وتشكل خطرا لم تعهده كرة القدم من قبل”.

Man City are a 'danger' to football, apparently. Tebas makes a pitch for Hypocrite of the Year. #MCFChttps://t.co/LSB57Pzfjh — Manchester City News (@ManCityMEN) August 7, 2019

وأضاف: “الأندية تتصرف بشكل كامل خارج إطار القوانين، وتهدد بتضخم سوق الانتقالات الى مستويات كارثية”، داعيا الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الى فرض ضوابط مالية أكثر صرامة تحد من قدرات الأندية على الإنفاق بشكل يفوق منافسيها، وفرض عقوبات أكبر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف التي شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا.

وأنفق الناديان مئات الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم الأخيرة، وعلى سبيل المثال، ضم سان جيرمان الى صفوفه في صيف العام 2017 أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا. في المقابل، كان سيتي أبرز الأندية إنفاقا على التعاقدات في إنجلترا، لاسيما في الموسمين الماضيين.

'They present a danger that football has not seen before' La Liga president Javier Tebas renews his attacks on big-spenders Man City and Paris Saint-Germainhttps://t.co/948GpFdx09 pic.twitter.com/n7GtL2CExu — AFP Sport (@AFP_Sport) August 7, 2019

والناديان تحت مجهر الاتحاد الأوروبي على خلفية شبهات بمخالفة قواعد اللعب النظيف التي وضعها “يويفا” سعيا لضمان عدم إنفاق الأندية أكثر من إيراداتها في فترات زمنية محددة، ويحقق الاتحاد القاري في ما اذا كان سيتي قد خرق هذه القواعد، بينما وضعت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في آذار (مارس) الماضي حدا لتحقيق قاري بشأن مخالفة مماثلة من قبل النادي الفرنسي بعد استئناف تقدم به الأخير.

ورأى تيباس أن النموذج الذي يعتمده الناديان يختلف عن مقاربة أندية كبرى في إسبانيا عرفت بإنفاقها الكبير في سوق الانتقالات، مثل برشلونة وريال مدريد، موضحا أن: “ناديا تديره دولة سيكون مخالفا لقواعدنا المالية في إسبانيا، أي مستثمر يرغب في القدوم الى الليغا عليه القبول بضوابطنا المالية، ولن نسمح لأي مستثمر بأن يراكم الديون أو يضخّم السوق”. (أ ف ب)