رئيس المركز الأفغاني للإعلام لـ”الغد”: لا ترشيحات حتى الآن حول تولي السلطة في البلاد

حمزة دعنا

عمان- أكد رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات عبد الجبار بهير، عدم وجود مرشحين لرئاسة أفغانستان لغاية اللحظة، ولا يزال هنالك تفاوض بين حركة طالبان وبين الوفد التفاوضي الأفغاني وبين المجتمع الدولي حول التوافق على انتقال السلطة .

وأوضح بهير في اتصال هاتفي من أفغانستان لـ”الغد”، أن التفاوض يعني أن تكون هناك حكومة برئاسة حركة طالبان وتكون بتشكيل أفغاني “بحت” ولا يوجد هناك أي ترشيحات.

وبين بهير، أنه كان هناك حديث عن ترشيح وزير الداخلية الأفغاني السابق علي جلالي، وهو قيادي أفغاني كان في حكومة حامد كرزاي قبل 10 سنوات وهو يقيم في الولايات المتحدة الامريكية للرئاسة ولكنها باتت غير واردة.

وأضاف: “بعد ذلك كان هنالك خطة لانتقال السلطة من الرئيس الأفغاني أشرف غني، آنذاك وكان هنالك مرشحين للفترة المؤقتة، لكنه بات غير متاحاً بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في أفغناستان وسيطرت الحركة على كامل مفاصل الدولة”.

وأكد أن “الحديث اليوم بات واضحا على نقل السلطة الى إدارة وحكومة الجديدة تترأسها حركة طالبان بمشاركة أفغانية شاملة”.

وتابع: “النقاشات اليوم في الغرف الأفغانية تطرح سؤالاً هل سترأس طالبان هذه الحكومة أم سيكون هنالك توافق على أي شخصية أفغانية آخرى من خارج الحركة والحكومة السابقة والقيادات السياسية المتواجدة؟، ليجيب على تساؤله: “هذا احتمال بعيد”، بحسب بهير.

وأرجع بهير، السبب وراء ذلك، أن الحركة تقول إنها سيطرت على أفغانستان بشكل كامل ولا ترى الحاجة لوجود أي أحد وسيط يتم ترشيحه، لقيادة النظام والفترة الانتقالية ووتشكيل حكومة إنتقالية، خصوصا أن الحركة جادة ومستعدة لكافة التفاصيل.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، قال يوم الثلاثاء، إنه لا توجد قوة على أرض أفغانستان سوى الحركة، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك الواقع الذي تعيشه البلاد حالياً وأن يتفهمه.

وأضاف نعيم، في تصريح خاص لـ”الغد” من الدوحة، أن “الحركة تسعى لتشكيل حكومة شاملة تتواءم مع الشعب الأفغاني في أقرب وقت، لنعيش في أمان بعيدا عن الحروب، التي خاضتها الدولة خلال 40 عاماً.

وبين أن “الحركة تتواصل مع المجتمع الدولي بهدف فرض الأمن والأمان في أفغانستان، لتعود الحياة إلى طبيعتها، خصوصا وأننا نعيش ظروفا استثنائية وطارئة”، مبينا أن “أولوية الحركة في الوقت الراهن تركز على ترتيب البيت الأفغاني الداخلي، لننطلق لاحقا لترتيب علاقاتنا الدولية”.

وأكد نعيم أن الحركة تعد خطة شاملة، تهدف لفرض نظام جديد يضم جميع الاطياف في المجتمع الأفغاني بهدف خدمة الشعب “ولا أحد سوى الشعب”.

وحول المدة المتوقعة لتشكيل الحكومة، قال نعيم إنه سيتم تشكيل حكومة شاملة خلال “مدة وجيزة”.

وكانت حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي البلاد، ودخلت العاصمة كابول يوم الاثنين الماضي، فيما فرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني، خارج البلاد.