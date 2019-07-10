رئيس المكتب الثقافي الكويتي يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية ويشيد بتميزها

الغد- اشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي ورئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب بدر المطيري، بمستوى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، مشيراً إلى ما تتميز به من مستوى علمي متقدم جعلها تأخذ مكانتها على صعيد المنطقة وتتجه نحو العالمية.

وقال المطيري خلال زيارته للجامعة ولقاء جمعه ورئيسها الأستاذ الدكتور سلمان البدور إن قرار توجيه وزارة التعليم العالي الكويتية لطلبتها للدراسة في خمس جامعات، لا يعني الانتقاص من جامعات أخرى تتسم بمكانة علمية متقدمة، وإنما جاء لتنظيم توزيع الطلبة حسب حاجة سوق العمل في الكويت.

ونوه المطيري إلى ما تتميز به الجامعة من وجود تخصصات محددة تنفرد بها دون غيرها من الجامعات. وأثنى على ما تقدمه جامعة العلوم الإسلامية العالمية من تسهيلات للطلبة العرب والأجانب، في اطار استقطابهم للالتحاق بتخصصاتها المختلفة.

وأشاد بتطور المستوى الأكاديمي المرموق الذي تشهده الجامعة، وبالنقلة النوعية للجامعة.

وقدم شكره لرئاسة الجامعة على ما يلقاه الطلبة الكويتيون من العناية الخاصة بهم، ولاهتمام الجامعة بتمكين الطلبة أكاديميا لوضعهم على مدرجة المستقبل الواعد بالخير والعطاء، والذي يمثل جوهر سياسة الجامعة ورؤيتها التعليمية والتنويرية لإعداد أجيال الأمة وعدتها في مواجهة التحديات العملية التي تنتظرهم في سوق العمل.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلمان البدور أن الجامعة تحتضن 194 طالبا وطالبة من دولة الكويت؛ يلتحقون في تخصصات مختلفة. لافتاً إلى ما تتميز به الجامعة من معاملة الطلبة العرب والأجانب كغيرهم من الطلبة الأردنيين.

وأكد الأستاذ الدكتور البدور أن التخصصات في الجامعة معتمدة اعتمادا خاصا وأن الجامعة ملتزمة بمعايير الاعتماد المعمول بها في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها. كما أشاد ريس الجامعة بمتانة العلاقات الطيبة والمتميزة والأخوية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، مشيداً بالطلبة الكويتيين وجهودهم التحصيلية المبذولة والتزامهم بأنظمة الجامعة وقوانينها.

وقال إن الطلبة العرب في الجامعة والذين تشكل نسبتهم نحو 20 بالمئة من الطلبة، هم موضع العناية والاهتمام.