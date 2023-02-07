رئيس الهلال الأحمر السوري: نطالب برفع العقوبات لنتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر

دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لتتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحافي في دمشق: “نناشد برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر”.

وتابع: “نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لنتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سورية بأسرع وقت”.

كما أوضح أن “عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية ما زال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات”.

في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.

وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.

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