رئيس الهلال السعودي يُحدد موقف المدرب الروماني لوتشيسكو

الرياض – قال رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل إن ما يشاع حول رغبة المدرب الروماني رزافان لوتشيسكو بالحصول على الشرط الجزائي من اجل الرحيل عن تدريب الفريق غير صحيح.

تحدث الاحد في حديث لقناة “أس بي سي”: “لن نستبق الأحداث في قرار رحيل المدرب او بقائه، وفي نهاية الموسم ستكون النتائج مفرحة لجمهور الهلال فالمدرب يعمل وقادر مع اللاعبين على تحقيق تطلعات الجمهور، و نحن في مرحلة انخفاض مستوى بعد موسم بدأناه بدون إعداد”.

ويمر الهلال حامل لقب الدوري في فترة سيئة، إذ فاز مرة يتيمة في آخر سبع مباريات.

تابع بن نافل:” غير صحيح أن الإصابات (تحدث) في التمرين وأتمنى الشفاء لسلمان الفرج، وفترة غيابه ستتضح بعد إجراء العملية”.

ويحتل الهلال راهنا المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر و3 عن الاهلي الثاني.

وكشف رئيس الهلال “قدمنا طلب نادي الهلال لاستضافة مباريات مجموعتنا في دوري ابطال آسيا” التي تضم شباب الأهلي دبي الاماراتي واستقلال دوشنبه الطاجكستاني والفائز من الغرافة القطري وأي جي أم كاي الاوزبكي، و”طوينا صفحة الماضي ونعمل للفوز باللقب الآسيوي هذا الموسم”. يذكر ان مباريات الشرق والغرب ضمن دور المجموعات ستقام بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتابع رئيس الهلال “اللاعب البيروفي اندريه كاريو مرتبط بعقد مع النادي ومستمر معنا ، فيما كان خروج نواف العابد بقرار فني والجهاز الفني في الفريق هو من أوصى بالتعاقد مع عبدالله الحمدان بدايةً من الفترة الشتوية، أما الايطالي سيباستيان جوفينكو فيبقى له سنة مع النادي”.

وأوضح بن نافل “البرازيلي اليكس تكسيرا كان أحد أهداف الهلال وبعض التسريبات أضرت بملف التعاقد معه”.

وأردف ان “الهلال سيكون منافسا وسنفوز بالدوري، الهلال فريق عالمي والتراجع حصل في أندية كبيرة ونعمل ليلا نهارا لنخرج من هذا التراجع”.

ويواجه الهلال، دون لاعبه المصاب سلمان الفرج، مضيفه العين متذيل الترتيب مع مدربه الجديد الاسباني بابلو ماتشين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، بسبب خوضه كأس السوبر التي خسرها امام النصر السبت الماضي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما في الرياض، انتهت بفوز الهلال 1-0 سجله علي البليهي.

ويتطلع النصر إلى مواصلة عروضه ونتائجه القوية عندما يحل على الفتح الثالث عشر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وبعد بداية سيئة، يحتل النصر المركز السادس بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

نجح الفريق العاصمي في تفادي الخسارة في آخر ثماني مباريات وتقدم من المركز قبل الأخير إلى المركز السادس، فضلاً عن تتويجه بلقب السوبر على حساب غريمه الهلال.

وتشهد صفوف الفريق عودة علي الحسن وعبدالفتاح عسيري، في حين سيفتقد جهود عبدالرحمن العبيد بداعي الإصابة والبرازيلي بيتروس بسبب تراكم البطاقات. (أ ف ب)