رئيس الوزراء البريطاني وصديقته ينتظران ولادة طفل وسيتزوجان

لندن- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندز السبت أنهما ينتظران مولودا وأنهما سيتزوجان.

وقال ناطق باسمهما لوكالة “برس أسوسييشن”، “يسر رئيس الوزراء والآنسة سيموندز إعلان خطوبتهما وأنهما ينتظران ولادة طفل في بداية الصيف”. وأكد ناطق باسم داونينغ ستريت الخبر لوكالة فرانس برس من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وانفصل بوريس جونسون (55 عاما) عن زوجته في العام 2018 بعد 26 عاما من الزواج، وبدأ يظهر بشكل علني برفقة كاري سيموندز (31 عاما) في أوائل العام 2019.

وسيكون جونسون الذي تولى منصبه الصيف الماضي وحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر، أول رئيس حكومة يتزوج وهو في منصبه منذ 250 عاما.

كما أن جونسون وصديقته هما أول زوج يعيش من دون زواج في داونينغ ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في لندن.

وبقيت كاري سيموندز، مستشارة الاتصالات السابقة في حزب المحافظين، بعيدة عن الإعلام منذ انتقالها إلى داوننغ ستريت.

وهي عملت في السابق ضمن حملة إعادة انتخاب بوريس جونسون لمنصب رئيس بلدية لندن في العام 2012.

ولدى جونسون أربعة أولاد من زوجته الثانية مارينا ويلر، كما تفيد الصحافة البريطانية بأن لديه ولد خامس من علاقة غير شرعية.(أ ف ب)