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رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى وحدة عالمية في مواجهة كورونا

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- ا ف ب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون- ا ف ب

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لندن – حضّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة العالم على الوحدة في مواجهة وباء كورونا.
وكشف جونسون في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن خطة من 5 نقاط لمواجهة الأوبئة في المستقبل، تتضمن مقترحاً لتطوير شبكة عالمية لتحديد مسببات الأمراض قبل أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها تعزيز القدرة على العلاج واللقاحات وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، والاتفاق على البروتوكولات الدولية للأزمات الصحية. وقال جونسون إنّ الوباء “وحّد البشرية كما لم يحدث من قبل”، لكنه كان أيضاً “دافعاً لانقسام غير عادي إذ تنافست الدول في ما بينها حول إمدادات المعدات الطبية”، معلناً عن تمويل جديد من بلاده لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية. –(بترا)

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