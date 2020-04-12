رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى

لندن -أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من المستشفى، اليوم الأحد، لكنه لن يعاود بدء العمل على الفور وذلك بناء على نصائح الأطباء.

وأضاف المتحدث أن جونسون (55 عاماً) يشكر جميع العاملين في مستشفى سانت توماس على “الرعاية الفائقة” التي تلقاها.

وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره الريفي في تشكرز بالقرب من لندن.–(بترا)