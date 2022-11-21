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رئيس الوزراء العراقي يزور الأردن اليوم

9:10 ص2022-11-21
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني

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يزور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العاصمة عمان، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه.

يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة على المنهاج الوزاري الجديد لحكومة السوداني، ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.

9:10 ص2022-11-21
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