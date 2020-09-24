رئيس الوزراء الكندي يعلن بدء الموجة الثانية لكورونا

اوتاوا- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بدء الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال ترودو في خطاب العرش” نحن على شفا أن يكون الخريف أسوأ بكثير من الربيع”، مناشدا الكنديين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الخريف.

وكانت حالات الإصابة بكورونا في كندا قد قفزت من 300 حالة يوميا في منتصف شهر آب الماضي، إلى 1248 حالة بالأمس، ما دفع مسؤولة الصحة العامة في البلاد الدكتورة تيريزا تام، إلى مناشدة الكنديين وواضعي سياسات الصحة العامة لمضاعفة جهود الوقاية من العدوى ومواجهة ذروة حادة ومكثفة في حالات كورونا، قد تؤدي إلى عودة عمليات الاغلاق الوطنية.

يذكر أن السلطات الصحية الكندية، سجلت حتى الآن 147756 إصابة جديدة، منذ بداية الوباء، تعافى منها 127788 شخصا، فيما بلغت حالات الوفيات المرتبطة بالفيروس 9243 وفاة.-(بترا)