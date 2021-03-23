رئيس الوزراء المصري يصل إلى عمان

عمان– وصل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الى عمان اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية على راس وفد وزاري، يراس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي تعقد اعمال دورتها التاسعة والعشرين اليوم، ويرأسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وجرى لرئيس الوزراء المصري استقبال رسمي لدى وصوله دار رئاسة الوزراء، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،وعزفت الموسيقى السلامين الملكي الاردني والوطني المصري .

كما كان في الاستقبال وزراء، الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، المهندسة مها علي، والمياه والري المهندس محمد النجار، والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، والنقل المهندس وجيه عزايزة، والسياحة والاثار نايف الفايز، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي، والزراعة المهندس خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية، والسفير الاردني لدى جمهورية مصر العربية امجد العضايلة، وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة سعد شهاب وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الوزراء المصري، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، والتموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، والتعاون الدولي رانيا المشاط، والصحة والسكان هاله زايد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والنقل كامل الوزير، والطيران المدني محمد منار، والزراعة واستصلاح الاراضي السيد القصير، والتجارة والصناعة نيفين جامع ،والسفير المصري في الاردن شريف كامل وعدد من المسؤولين.-(بترا)