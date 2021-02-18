رئيس الوزراء في مركز طوارئ أمانة عمان

عمان- الغد- – تابع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جولة ميدانية قام بها اليوم الخميس الى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام ومركز طوارئ امانة عمان الكبرى الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة منذ يوم امس .

واكد رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها عدد من الوزراء على المستوى العالي من التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات المدنية والعسكرية والامنية، مشيدًا بالجهود الاحترافية والعمل التكاملي الذي اسهم في الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، خاصة ما يتعلق بإنقاذ وتأمين الذين تقطعت بهم السبل في المناطق التي شهدت اغلاقات للطرق ليلة امس وادامة فتح الطرق الرئيسية والفرعية وتامين المرضى للمستشفيات .

وقال رئيس الوزراء “كلنا فريق واحد في انفاذ توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة المواطن والمحافظة على صحته وسلامته وتوفير احتياجاته في جميع الظروف والاوقات” .

واكد رئيس الوزراء، ان الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية والوزارات الخدمية مثل الداخلية والحكام الاداريين والادارة المحلية والبلديات والاشغال العامة والاسكان والمياه والري هي موضع تقدير واحترام من الجميع، مضيفا ” انتم دوما في الصفوف الامامية للسهر على سلامة المواطنين وصحتهم خاصة في مثل هذه الظروف الجوية ” لافتا الى اهمية استدامة العمل والجاهزية للتعامل مع اي تداعيات للظروف الجوية وغير الاعتيادية خلال الفترة المقبلة .

واشاد رئيس الوزراء بالجهد التطوعي الذي بذله المواطنون والقطاع الخاص في اسناد الجهود الرسمية للتعامل مع الحالة الجوية، لافتا بشكل خاص الى جهود نادي سيارات الدفع الرباعي ومؤكدا ان الظروف والازمات التي يمر بها الوطن تثبت دومًا ان القطاع الخاص على قدر المسؤولية الوطنية.

وخلال زيارته الى مديرية العمليات والسيطرة في الامن استمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول خطة مديرية الامن العام للتعامل مع الظروف الجوية وتنفيذ مختف الوجبات المناطة بهم.

واكد مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة “أننا نعمل وفقاً للتوجيهات الملكية الحكيمة التي تقودنا دوماً للبحث عن أفضل السبل لخدمة المواطن والوقوف بجانبه والتسهيل عليه في كل الظروف وفي مختلف مناطق المملكة”.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام وضعت خططاً قبل المنخفض ونفذتها القيادات والمديريات والإدارات كافة وفق أعلى مستويات التنسيق، وبنهج تشاركي مع مؤسسات الدولة الأمر الذي مكننا من تلبية نداءات واحتياجات المواطنين خلال الظروف الجوية التي تسود المملكة.

واوضح اللواء الحواتمة انه وبحمد الله لم تسجل اي حوادث او اصابات خطيرة خلال ايام المنخفض وتمكنا من تقديم العون والمساعدة لكل محتاج لها، مؤكدا اننا مستمرون على ذات النهج حتى نهاية المنخفض الجوي وعودة الحياة لطبيعتها .وجال رئيس الوزراء في مركز القيادة والسيطرة واستمع لإيجاز قدمه مساعد مدير الامن العام للعمليات ومدير مديرية العمليات والسيطرة، ابرزا خلاله الخطط التي وضعت للتعامل مع الظروف الجوية السائدة وآلية تلقي بلاغات الموطنين والاستجابة لها، واطلع على الأنظمة الحديثة العاملة داخل مركز القيادة والسيطرة، والتي تم تفعيلها لتنسيق الواجبات والمهام التي نفذتها مديرية الأمن العام بتشكيلاتها المختلفة.

واطلع رئيس الوزراء خلال زيارته الى مركز طوارئا امانة عمان الكبرى على الخطط والبرامج التي اتخذتها الامانة للتعامل مع الظروف الجوية . واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من امين عمان المهندس يوسف الشواربة، الذي أكد ان الامانة يقع على عاتقها ادارة المدينة في جميع الظروف، لافتا الى الخطة التي اعتمدتها الأمانة للإبقاء على الشوارع الرئيسية والفرعية مفتوحة على مدار الساعة سيما الطرق المؤدية الى المستشفيات والمنشات.

ولفت المهندس الشواربة إلى أن ابرز الملاحظات التي تعاملت معها طواقم الأمانة العاملة في الميدان والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة تمثلت بسقوط اشجار تتبع لبيوت مواطنين وانقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق .

وأكد امين عمان ان الامانة حرصت على الابقاء على السوق المركزي للخضار والفواكه والمسلخ مفتوحين اليوم لتوفير احتياجات المواطنين .