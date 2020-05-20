رئيس الوزراء يصدر بلاغا بتعطيل الوزارات والمؤسسات في عطلة عيد الفطر السعيد

عمان – الغد -أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا رسميا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من صباح السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيار سنة 2020 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من الشهر ذاته، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

واستثنى البلاغ، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.