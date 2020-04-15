آخر الأخبارالغد الاردني

رئيس الوزراء يعلن بعد قليل أمري الدفاع 7 و 8

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد قليل أمري الدفاع رقم 7 ورقم 8 الصادرين بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .
ويختص امر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة.
فيما يختص امر الدفاع رقم 8 باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
ويستعرض رئيس الوزراء خلال تصريحاته التي ستبث من المركز الوطني للامن وادارة الازمات وبمشاركة عدد من الوزراء التوجهات والسياسات العامة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وتداعياته على العديد من القطاعات.(بترا)

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء عمر الرزاز

رئيس الوزراء يصدر أمري الدفاع رقمي 7 و 8 (تفاصيل)

منذ 19 دقيقة

النعيمي: أمر الدفاع سيتيح للوزارة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بـ”التوجيهي”

منذ 26 دقيقة

توق: توحيد الإجراءات بين الجامعات من حيث توزيع العلامات

منذ 29 دقيقة

الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة عاجل

منذ 35 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock