رئيس الوزراء يعلن بعد قليل أمري الدفاع 7 و 8

عمان- يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد قليل أمري الدفاع رقم 7 ورقم 8 الصادرين بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .

ويختص امر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد وآليات تقييم الطلبة.

فيما يختص امر الدفاع رقم 8 باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال تصريحاته التي ستبث من المركز الوطني للامن وادارة الازمات وبمشاركة عدد من الوزراء التوجهات والسياسات العامة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وتداعياته على العديد من القطاعات.(بترا)