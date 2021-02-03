رئيس الوزراء: مهتمون بمشاريع إعمار العراق.. ووفد رفيع في بغداد قريبا

عمان- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، رئيس اتحاد المقاولين العرب / رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب.

واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لقطاع المقاولات والانشاءات في الاردن كاحد اهم المحركات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرته على تصدير الخدمات الاستشارية الهندسية ومساهمته في مراحل اعادة البناء بدول الجوار.

كما اكد اهمية البناء على الزيارة التي قام بها الاسبوع الماضي على رأس وفد وزاري الى العراق لزيادة التعاون بين البلدين وفي اطار التعاون الثلاثي الاردني العراقي المصري، لافتا الى اهتمام الاردن بان يكون بوابة لمشاريع اعادة الاعمار في العراق الشقيق.

واشار بهذا الصدد الى ان وفدا اردنيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ويضم ممثلين عن القطاع الخاص سيزور بغداد قريبا لبحث فرص ومجالات التعاون المتوفرة.

من جهته اشار السنافي الى مصادقة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، اخيرا على قرار الاتحاد بان تكون الاولوية للشركات العربية في اعادة الاعمار في الدول العربية التي تضررت نتيجة الحروب والاحداث التي شهدتها.

واكد ان شركات المقاولات والانشاءات الاردنية تحظى باولوية في مشروعات اعادة الاعمار في العراق بالنظر للخبرات المتميزة التي تحظى بها.- (بترا)