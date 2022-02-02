رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق عدنان أبو عودة

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق عدنان أبو عودة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الفقيد، مستذكرا خدماته الجليلة وجهوده الكبيرة، وإسهاماته السياسية والفكرية والثقافية على مدى عقود، في مختلف المواقع التي شغلها.

وتولى الفقيد منصب وزير الثقافة والإعلام لأكثر من مرة، بالإضافة إلى توليه حقيبتي السياحة والآثار، كما شغل منصب وزير البلاط الملكي، وعمل مستشارا سياسيا لجلالة الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة.

واختير أبو عودة، الحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، عضوا في مجلس الأعيان لثلاث دورات ما بين أعوام 1974- 1997، وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري الأردني. كما عمل مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني.-(بترا)