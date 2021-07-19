رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق هاشم الدباس

عمان- الغد– نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير البريد والاتصالات ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، الدكتور هاشم الدباس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الدباس لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.

وشغل المرحوم الدباس منصب وزير البريد والاتصالات في الفترة 1994 – 1995، ومنصب وزير الطاقة والثروة المعدنية 1996 – 1997.

كما كان الدباس المولود في السلط عام 1929 عضوا في مجلس النواب عام 1993، ومديراً لدائرة الاحصاءات، ووكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، ورئيساً لديوان المحاسبة، ورئيساً لجمعية الاقتصاديين الأردنيين، وأمينا عاماً مساعداً لاتحاد الاقتصاديين الأردنيين، ومدرسا في العديد من الجامعات الأردنية والأميركية.