رئيس الوزراء ينعى وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف

وزير الدولة لشؤون الإعلام ينعى الشريف

عمان– نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى،اليوم السبت .

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الشريف لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.

وشغل المرحوم الشريف منصب وزير الاعلام ووزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال، وناطقا رسميا باسم الحكومة، وعضوا في مجلس الأعيان، وسفيرا للاردن في المغرب وموريتانيا والسنغال، ورئيسا لمجلس ادارة كل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية ( بترا) ومعهد الاعلام الاردني، ورئيسا لتحرير صحيفة الدستور، واستاذا في قسمي اللغة الانجليزية في جامعتي اليرموك والاردنية .

والمرحوم الشريف حاصل على عدة اوسمة وشهادات تقدير محلية ودولية.

كما نعى وزير دولة لشرون الإعلام علي العايد الوزير الراحل الشريف بقوله: :برحيل الدكتور نبيل الشريف، فقدنا قامة وطنيّة كبيرة، عملت بتفانٍ وإخلاص لعقود طويلة من أجل خدمة الوطن في ميادين الصّحافة والإعلام والدبلوماسيّة”.

-(بترا)