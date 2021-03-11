رئيس الوزراء ينعى وزير الثقافة الاسبق سماوي

عمان – نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الثقافة الاسبق جريس سماوي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم سماوي لوطنه في جميع المواقع التي شغلها واسهاماته الواضحة في مجالات الادب والثقافة والشعر والصحافة والترجمة متقدما باصدق مشاعر العزاء والمواساة لاسرة وذوي الفقيد.

وشغل المرحوم سماوي منصب وزير الثقافة عام 2011 وامينا عاما لوزارة الثقافة ومديرا عاما لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

والمرحوم سماوي عضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وشغل عضوية عدد من اللجان والهيئات الثقافية والتطوعية الاردنية والعربية والعالمية.- (بترا)