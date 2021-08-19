رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الاسبق محمد الشيشاني

عمان– نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الزراعة الاسبق محمد بشير الشيشاني، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم .

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الشيشاني لوطنه في جميع المواقع التي عمل بها .

وشغل المرحوم الشيشاني منصب وزير الزراعة عام 1984، وامينا للعاصمة بين الاعوام 1991 و 1993، ورئيساً لمجلس إدارة ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين 1982، اضافة الى عدة مناصب عسكرية .

والمرحوم الشيشاني المولود في الزرقاء عام 1933، حاصل على وسام النهضة من الدرجة الاولى ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى ووسام الارز من الجمهورية اللبنانية.-(بترا)