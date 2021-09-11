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رئيس الوزراء يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

منذ ساعتين
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

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عمان – أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتصالا هاتفيا مساء السبت، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنأه خلاله بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

واعرب الدكتور بشر الخصاونة خلال الاتصال عن امنيات الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالنجاح والتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة بالنهوض بلبنان بكافة المجالات والخروج من كل التحديات التي تواجهه بما يحقق مصالح لبنان وشعبه الشقيق. واعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن شكره لمواقف الاردن الداعمة للبنان، لافتا الى العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
-(بترا)

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