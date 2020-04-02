روما – لن يُسمح للرياضيين الطليان خوض تمارين جماعية وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الاربعاء، تمديد فترة الاغلاق في البلاد حتى 13 نيسان/أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق جميع المنافسات الرياضية في ايطاليا حتى 3 نيسان/ابريل على الاقل، نتيجة الفيروس الذي صدم البلاد وادى الى وفاة 13,115 شخصا.

وقال كونتي في خطاب تلفزيوني وجهه الى الأمة، ان فترة الاغلاق ستُمدد وتتضمّن الآن حصص التمارين “الاحداث والمسابقات الرياضية بكافة أنواعها معلقة، في الأماكن العامة أو الخاصة”.

وتابع: “حصص التمارين للمحترفين وغير المحترفين معلقة أيضا في جميع أنواع المنشآت الرياضية”.

وسيكون بمقدور الرياضيين متابعة تمارينهم الفردية.

وأضاف رئيس الوزراء: “بدأنا نشهد نتائج إيجابية. إذا بدأنا بتخفيف اجراءاتنا الآن، ستذهب كل جهودنا سدى”.

وسجلت إصابات عدة في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لاسيما في يوفنتوس مع دانييلي روغاني (أول لاعب في دوري الدرجة الأولى ثبتت إصابته)، وزميليه الفرنسي بليز ماتويدي والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

كما أعلن نادي ميلان إصابة نجمه السابق باولو مالديني ونجله دانيال، وأعلنت أندية عدة تسجيل إصابات في صفوفها، مثل سمبدوريا (ستة لاعبين وطبيب)، وفيورنتينا (عشر إصابات)، وأتالانتا (حارس المرمى ماركو سبورتييلو)، وفيرونا (لاعبه ماتيا زاكانيي)، وبريشيا (إصابة عضوين من دون تحديد هويتهما).

وفي تصريحات ليل 26 آذار/مارس، استبعد وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إمكان استئناف المنافسات في مطلع أيار/مايو. (أ ف ب)