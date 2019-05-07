رئيس “اليرموك” يلتقي الملحق الثقافي الكويتي

اربد – الغد – التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي الملحق الثقافي في السفارة الكويتية بعمان بدر المطيري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة عدد من قضايا الطلبة الكويتيين الدارسين باليرموك.

وأكد كفافي في بداية اللقاء على الاهتمام الذي توليه اليرموك بالطلبة الوافدين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية، لاسيما وأنهم يعتبرون خير سفراء لليرموك في بلدانهم بعد تخرجهم، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون مع السفارة الكويتية بعمان من خلال مد جسور التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي مع مختلف المؤسسات التعليمية الكويتية.

وأشاد بالمستوى الأكاديمي المتميز للطلبة الكويتيين الدارسين في اليرموك ومدى التزامهم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، لافتاً إلى حرص اليرموك على حل أية مشاكل قد تواجه الطلبة الكويتيين خلال فترة دراستهم بالجامعة، وتسليحهم بمختلف العلوم والمهارات التي تمكنهم من إحداث التطوير والتغيير الإيجابي في مؤسساتنا العربية، ويسهم في المحافظة على سمعة الجامعة الأكاديمية على المستوى العربي والدولي.

بدوره شكر المطيري اليرموك على رعايتها واهتمامها بالطلبة الكويتيين الدارسين فيها، وتعاونها الكبير في تخطي أية عقبات قد تقف أمامهم أثناء فترة دراستهم فيها، مشيدا بالمستوى العلمي المتميز لجامعة اليرموك على المستويين المحلي والإقليمي مما جعل منها وجهة للطلبة الكويتيين الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات، مؤكدا حرص السفارة على تعزيز التعاون الأكاديمي بين اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي الكويتية.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الجامعة للشؤون الاعلامية الدكتور خلف الطاهات، ومديرو دوائر الرئاسة، والعلاقات والمشاريع الدولية، والعلاقات العامة والاعلام بالجامعة، وعدد من المسؤولين في المكتب الثقافي في السفارة الكويتية بعمان.