رئيس بعثة “النشامى” يطالب بـ”تنظيف” شامل .. محترفا الرمثا والفيصلي يستعدان لوجهة جديدة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس وفد “النشامى” يطالب “بتنظيف” المنتخب

طالب رئيس وفد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الكويت وقطر منصور عبيدالله، بضرورة إجراء تغييرات كاملة على المنتخب فنيا وإداريا وطبيا، بعد مشاهدات لاحظها خلال الرحلة الأخيرة.

ووفق المعلومات فإن منصور الذي لم يسلم تقريره الرسمي المكتوب للاتحاد، بادر فور عودة المنتخب إلى عمان، للقاء أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، لاطلاعها على بعض التفاصيل والأحداث.

منصور الذي بدا أنه يخفي الكثير من التفاصيل الصعبة، طالب اتحاد الكرة بضرورة إجراء تغيير جذري على المنتخب من خلال تغيير الفنيين والإداريين والجهاز الطبي، لأسباب رفض الافصاح عنها.

منصور قال حرفيا للاتحاد، إن المنتخب بحاجة إلى “تنظيف” كامل، إذا ما أراد الاتحاد منتخبا مستقبليا خاليا من المشاكل.

ووفق المعلومات فإن منصور أكد للأمين العام، أنه ومع إجراء تغيير على الجهاز الفني، يتوجب حاليا تغيير كل كادر المنتخب، خوفا من تفاقم بعض الأمور والتفاصيل، وخوفا من اعتراض المغادرين للمنتخب على الباقين فيه.

مقرب من منصور عبيدالله، قال إن الأخير في جعبته الكثير من القصص والخفايا والكواليس التي لا يرغب في الحديث عنها، وأضطر لتحملها حفاظا على معنويات اللاعبين، وأملا في التأهل الذي لم يأت.

المحترف اللبناني بالرمثا في طريقه للرحيل

بات المحترف اللبناني في فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، في طريقه للرحيل عن النادي، بعد مضي مهلة الإنذار التي منحها للرمثا، من دون تسديد مستحقاته المالية.

ورفض عثمان الذي وصل إلى عمان الخميس الماضي، تسلم راتب شهر، مبديا احتجاجه على مبالغة الرمثا في تأخير مستحقاته.

وبات عثمان يملك حاليا الحق في فسخ عقده مع النادي، بانتظار حسم الموضوع بشكل رسمي ونهائي، حيث ترجح المعلومات رحيله عن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتوقع أن يغادر اللاعب قريبا عائدا إلى لندن، على أن يحصل على حقوقه كاملة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

محترف الفيصلي يصل ألمانيا ويلوح بـ”فيفا”

وصل المحترف اللبناني في فريق الفيصلي لكرة القدم هلال الحلوة إلى المانيا، للاقامة هناك، بعد أن وجد صعوبة في مواصلة اللعب مع الفيصلي، في ظل عدم تسديد مستحقاته المالية.

ووجه اللاعب انذارا رسميا للنادي، لصرف مستحقاته، من دون أن يجد ردا إيجابيا، لتنتهي فترة الانذار، وبالتالي إمكانية فسخ العقد.

وأكد المحامي عماد حناينة الموكل بالدفاع عن الحلوة، أن لاعبه ينتظر فقط مستحقاته، كما أنه يطالب ايضا بتعويض إضافي وفق القوانين والتعليمات، وفي حال لم يحدث ذلك فإن المحترف سيتوجه فورا إلى الاتحاد الدولي “فيفا”. وردا على بيان النادي الفيصلي الذي صدر أمس قال: هذا البيان لا يؤثر إطلاقا على القضية، وهو بيان للاستهلاك الجماهيري، مشيرا إلى أن الفيصلي لو كان مهتما فعليا بالقضية، لأقدم على تسديد مستحقات اللاعب، خاصة وأن النادي سبق وأن اعترف بـ11 ألف دولار للاعب.

وكان الفيصلي اصدر بيانا أمس قال فيه، إن المحترف اللبناني هلال الحلوة عاد إلى الأردن الخميس الماضي، قبل أن يغادر إلى تركيا من دون علم ناديه.

وقال المدير الإداري للفريق ثامر العدوان في البيان: الفيصلي أبلغ الحلوة بعد وصوله إلى الأردن، بموعد التدريبات حيث كان يفترض أن يتواجد في الملعب، لكنه لم يحضر”.

وأضاف: “حاول الفيصلي التواصل مع اللاعب لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، لكن المحاولات باءت بالفشل لكونه قد أغلق هاتفه.

“كورونا” تمنع درويش من السفر إلى هونغ كونغ

تسبب فيروس كورونا، في منع المدير الإداري في دائرة الحكام في اتحاد الكرة ناصر درويش، من السفر إلى هونغ كونغ، للمشاركة في تقييم الحكام في مباريات آسيوية، وبتكليف من الاتحاد الآسيوي.

درويش كان يستعد للمغادرة، قبل أن يخضع لفحص كورونا في عمان، وفق التعليمات، ليتفاجأ بإصابته بالفيروس، الأمر الذي تسبب في ابعاده عن الرحلة، واستبداله بمقيم حكام آخر من خارج الأردن.

معان يوقف موافي ويسحب منه شارة القيادة

أوقف نادي معان، قائد فريق كرة القدم محمود موافي لمدة شهر، قبل أن يسحب شارة القيادة منه.

وجاءت هذه الخطوة، بناء على تنسيب الجهاز الفني بقيادة ديان صالح، الذي احتج بشدة على تصرفات اللاعب خلال التدريبات، ما دفعه للطلب من الإدارة ايقاع عقوبة الايقاف وسحب الشارة. ووفق المعلومات فإن ديان صالح ومساعديه، لاحظوا في الفترة الماضية، اصرار اللاعب على الصدام مع زملائه في التدريبات، الأمر الذي اضطر صالح لكتابة تقرير للإدارة، يطلب فيه فرض عقوبة على قائد الفريق.

مدرب الحراس اليكس يرحل عن “النشامى”

ودع عدد من مدربي حراس المرمى في الأردن، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني اليكس، الذي غادر وظيفته في المنتخب، بعد خروج “النشامى” من تصفيات كأس العالم.

وحرص عدد من المدربين، على الاتصال باليكس ووداعه، وشكره على الفترة التي قضاها مع المنتخب، والفترة التي أمضاها في الإشراف على العديد من الدورات التدريبة المختصة بحراس المرمى.

وكان اتحاد كرة القدم، أعلن رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني البلجيكي فيتال بوركلمانز، ومساعده البلجيكي ستيفان، من دون أن يتطرق لاليكس الذي ينتهي عقده رسميا بنهاية الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بمدرب اللياقة كريم مالوش، فالأمر متروك للمدير الفني الجديد عدنان حمد، الذي ربما يستعين بمدرب لياقة آخر، حيث يتردد حاليا اسم البرازيلي إيمانويل الذي يعمل في هذه الفترة مع فريق سحاب. يشار إلى أن عامر شفيع بات مرشحا حاليا لتولي مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني، في حال واصل الحصول على دورات التدريب التي تؤهله لتولي هذا المنصب رسميا.

تعادل منتخب الأكاديميات مع نظيره العراقي

تعادل منتخب الأكاديميات مواليد 2004-2005، مع نظيره العراقي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، برعاية مدير المدينة بسام الخلايلة.

وجاءت هذه المباراة الودية، في اطار احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.

وأحرز هدفي الأردن اللاعب عبدالله التل، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي السابق سليمان دلقم والدولي يوسف إدريس والاتحادي سرحان السرحان.وأكد رئيس الاتحاد العربي للأكاديميات يوسف خاطر، أن المباراة كشفت عن مواهب صاعدة قادرة على اثراء الكرة الأردنية مستقبلا.

مقر نادي شباب العقبة يستقبل سمر نصار

ينتظر أن تكون أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، قد التقت مساء يوم أمس في مقر نادي شباب العقبة، إدارة النادي برئاسة رجب درويش، لبحث العديد من الأمور المتعلقة بكرة القدم الأردنية، ومشاركة العقبة في دوري المحترفين.

وجاءت هذه الزيارة بترتيبات من اتحاد الكرة، الذي اجرى اتصالا من خلال نائب أمين عام الاتحاد فليح الدعجة مع نادي شباب العقبة الأربعاء الماضي، لتحديد يوم أمس موعدا للقاء. وابلغ الدعجة نادي شباب العقبة أنه سيتواجد ايضا في الاجتماع برفقة نصار، التي تواجدت أصلا في مدينة العقبة خلال اليومين الماضيين. ويتوقع أن تقوم نصار ايضا بزيارة إلى نادي معان، الذي يشارك فريقه الكروي في دوري المحترفين.

تيتا يبدي تعاونه ويطلب 35 ألفا للتسوية

أبدى المدير الفني المقال لفريق الحسين إربد لكرة القدم الروماني تيتا، تعاونه مع النادي للتوصل إلى تسوية ودية دون الذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

تيتا الذي أصر في الفترة الماضية، الحصول على 56 ألف دولار من النادي، عاد وبعد التواصل معه مجددا، لتخفيض المبلغ إلى 35 ألف دولار، عرفانا منه للنادي، وتكريما لمسؤول نشاط الكرة ليث أبو عبيد الحريص على التواصل معه، لايجاد مخرج لهذه القضية.

وشهدت الأيام الماضية، جهودا لمسؤول النشاط ابو عبيد، الذي يصر على انهاء القضية وديا بأقل التكاليف، خاصة وأنه هو المسؤول عن تعاقد النادي مع تيتا.

وتشير المعلومات إلى أن الأيام المقبلة، ربما تشهد انفراجا في القضية، وبالتالي التوصل لحل ودي.

فيتال يحصل على تعاطف البعض

أثار الشارع الرياضي المحلي، تساؤلات حول الانقلاب الجماعي لاتحاد الكرة واللاعبين والإداريين، على المدير الفني السابق للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، الذي كان الطفل المدلل للجميع قبل أن تنعكس الصورة في الأيام الأخيرة.

وأصبح فيتال حاليا، الشماعة التي يعلق عليها الجميع فشل المنتخب في التأهل، بعد أن كان في السنوات الماضية المدرب القدير والمؤهل لقيادة النشامى نحو أعلى الإنجازات.

وتداول الشارع الرياضي، تصريحات أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار التي قالت فيها إن سبب فشل المنتخب يعود لضعف الجهاز الفني، في انقلاب مفاجئ على فيتال.

كما أبدى الشارع الرياضي دهشته من انقلاب لاعبين وجميع كادر المنتخب، ما أثار تعاطف البعض مع فيتال، رغم تحمل الأخير جزءا من المسؤولية، معتبرين أن هذه التصريحات الصادرة من الاتحاد وكوادره تكشف غياب الرؤيا المستقبلية، ومحاولة الاختباء وراء المدرب وتحميله كامل المسؤولية.

“كواليس” من مباراة الحسين والنصر بدوري الناشئات

حفلت مباراة قمة دوري النخبة للناشئات لكرة القدم، العديد من الكواليس الإيجابية والسلبية، التي أثارت انتباه البعض، خاصة الجهازين الفني والإداري للحسين إربد.

المباراة التي جرت على ملعب جرش، وانتهت بفوز الحسين إربد 2-1، شهدت تحفظا من لاعبات الحسين على الحكم حنين مراد التي تفاجأ الفريق بها في غرفة الملابس.

هذا التحفظ جاء كون هذه الحكم، هي التي ادارات مباراة الحسين وشباب الأردن في الموسم الماضي، في اللقاء الذي شهد اخطاء تحكيمية بالجملة، ما تسبب في انسحاب الحسين وبالتالي فرض عقوبات عليه.

كما أن اسناد مهمة إدارة هذه المباراة لحكم عائد من فترة ايقاف لمدة 3 أسابيع، أثار ايضا حفيظة لاعبات الحسين.

واضطر الجهاز الفني لفريق الحسين إربد بقيادة عدي البطاينة، وقبل بدء المباراة، للحديث مع اللاعبات، للتخفيف من خوفهن وسخطهن على طاقم التحكيم.

الملفت ايضا في هذه المباراة المهمة، حضور رئيس النادي السابق صهيب الخصاونة، وفؤاد السكران، ورئيس رابطة المشجعين السابق محمد صبح، حيث قام الخصاونة بصرف مكافأة مالية للاعبات، تقديرا لجهودهن، ما كان له أطيب

الأثر في نفوسهن.

كواليس النجوم

• فريق القادسية للسيدات الذي يلعب في دوري المحترفات لكرة القدم، بدا عاتبا بشدة أول من أمس على اتحاد الكرة، بسبب عدم إلحاق معالجة بالفريق، بعد إصابة المعالجة الأصلية بفيروس كورونا، وابتعادها عن النادي في الأيام الماضية. هذا العتب الشديد جاء بعد المباراة التي لعبها القادسية أول من أمس مع فريق الارثوذكسي بدوري المحترفات، حيث شهد اللقاء إصابة قوية لإحدى اللاعبات دون وجود معالجة. اللاعبة المصابة تم نقلها بسرعة إلى المستشفى لصعوبة الإصابة.

• حكام دوري المحترفين لكرة القدم، تسلموا الخميس الماضي، جزءا من مستحقاتهم المالية المتأخرة. عدد من الحكام اعتبروا أن المبلغ المصروف ليس كافيا، معبرين عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة، صرف دفعة أخرى من المستحقات.

• خلافات في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بين الإدارة واللجنة الإعلامية على خلفية بعض التفاصيل. الإدارة تضغط على اعضاء في اللجنة للاستقالة، ما خلق صدامات بين الطرفين. الخلافات مرشحة للتصعيد لدرجة الوصول لتقديم شكاوى، خصوصا وأن أعضاء اللجنة الإعلامية لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أشهر طويلة.

• صدمات جديدة بانتظار أندية في دوري المحترفين، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين والمدربين المشتكين. ارتفاع قيمة الشكاوى يهدد مستقبل أندية.