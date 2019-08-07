رئيس بلدية الرمثا يقترح مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخاب رئيس البلدية لدورتين

أحمد التميمي

الرمثا – قال الكبرى المهندس حسين أبو الشيح إن البلدية تلقت نسخة من مسودة قانون الإدارة المحلية لوضع الملاحظات عليها من قبل البلدية وإرسالها إلى الوزارة لوضعها في مسودة القانون.

وأكد أبو الشيح في تصريحات صحفية أن البلدية اقترحت رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 50% وان يكون مدة انتخاب رئيس البلدية دورتين فقط والدورة الثالثة لا يجوز فيها خوض الانتخابات البلدية.

وأشار إلى أن البلدية اقترحت في مسودة المشروع العودة إلى تمثيل المناطق في المجلس البلدي بعضو واحد وإلغاء المجالس المحلية في المناطق.

ولفت أبو الشيح إلى أن البلدية اقترحت أن يكون المرشح لرئاسة البلدية للفئة الأولى حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة.

وأشار إلى انه تم اقتراح بإعطاء مزيد من الصلاحيات للمدير التنفيذي في البلدية وخصوصا وان رئيس البلدية المنتخب يتعرض للعديد من الضغوطات من قبل ناخبيه.

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