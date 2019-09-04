رئيس بلدية الزرقاء يحيل “ملف الكراج” لمكافحة الفساد

إحسان التميمي

الزرقاء- أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وادارية في اعمال كراج البلدية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال المومني إنه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد إطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية فيه.

واضاف المومني أن لجنة التحقيق انهت اعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء أسعار قطع الآليات تصل إلى (40 – 50 %) زيادة عن السعر الحقيقي في الأسواق، بالإضافة إلى الكثير من الاصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم وأشغال البلديات.

وبين المومني أنه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على أنها جديدة.

يذكر أن تكاليف إصلاح الآليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب 2 مليون دينار سنويا ومعظم الآليات العاملة الآن في طريقها للخروج من العمل لأسباب فنية.