الزرقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

رئيس بلدية الزرقاء يحيل “ملف الكراج” لمكافحة الفساد

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إحسان التميمي

الزرقاء- أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وادارية في اعمال كراج البلدية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال المومني إنه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد إطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية فيه.

واضاف المومني أن لجنة التحقيق انهت اعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء أسعار قطع الآليات تصل إلى (40 – 50 %) زيادة عن السعر الحقيقي في الأسواق، بالإضافة إلى الكثير من الاصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم وأشغال البلديات.

وبين المومني أنه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على أنها جديدة.

يذكر أن تكاليف إصلاح الآليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب 2 مليون دينار سنويا ومعظم الآليات العاملة الآن في طريقها للخروج من العمل لأسباب فنية.

مقالات ذات صلة

وزير العمل: توجه لرفع الحد الأدنى للأجور

منذ 48 دقيقة
رئيس الوزراء عمر الرزاز يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الاردني الثاني

قطاعات تجارية واسعة تقاطع المنتدى الاقتصادي الأردني

منذ ساعة واحدة
اعتصام سابق للمعلمين

“الداخلية” تمنع إقامة اعتصام المعلمين عند الدوار الرابع

منذ ساعة واحدة

“الأمانة” تضع إشارة مرورية وسط شارع الاستقلال

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock