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رئيس بلدية القويرة: لا تكسير وتهشيم لمعدات في مصنع السيلكا

منذ 3 ساعات

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احمد الرواشدة

العقبة – نفى رئيس بلدية القويرة الكبرى عبدالله النجادات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن وقوع عمليات تهشيم وتكسير لمعدات في مصنع السيلكا بمنطقة الحميمة.

وأكد النجادات ان ما حدث في مصنع السيلكا في منطقة الحميمة هو مشاجرة كلامية بين عدد من ابناء المجتمع المحلي مع الموظفين والمشرفين بالمصنع بعد المطالبة بضرورة تشغيل اليات ومعدات ابناء المجتمع المحلي بالحميمة في عمليات التشغيل بالمصنع.

وبين رئيس بلدية القويره ان شكوى خطية تقدم بها العاملين بالمصنع للجهات المعنية، داعيا كافة المواقع والاشخاص الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة بعيدا عن التهويل والتأويل.

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