رئيس بلدية جرش محاضرا بشؤون اللامركزية والحكم المحلي

صابرين الطعيمات

جرش – اختار مشروع دعم اللامركزية والحكم المحلي CETIES رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة ليكون خبيرا دوليا ومحاضرا في شؤون دعم اللامركزية والحكم المحلي للعامين القادمين .

وقال مارك جروب مدير المشروع،إن هذا الاختيار جاء بناءا على سلسلة من اللقاءات والافكار التي جمعتنا وبلدية جرش الكبرى والدكتور القواقزة وترجم الكثير منها الى حيز التنفيذ .

وأشار جروب الى ان التعاون بين بلدية جرش الكبرى و مشروع CITEIS أثمر بأنجاز مجموعة من المشاريع الخدمية والتي تنعكس آثارها ايجابيا على المجتمعات المحلية وبما يثري الوعي المجتمعي تجاه الكثير من القضايا البيئية .

وقال جروب انه ونتيجة لهذه التشاركية بين البلدية والمشروع فأنه تم تقديم دعم مالي للبلدية بقيمة مائة وخمسة آلاف دينار لتمويل انشاء اذاعة جرش الكبرى و تطوير مشاغل صيانة البلدية .

من جانبه أثنى رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه على الشراكة بين البلدية والمشروع التي أثمرت عن طرح مشاريع قابلة للتنفيذ وبما يعود على المجتمعات المحلية بالخير والفائدة .

وأضاف أن الإستعدادات جارية لإطلاق الإذاعة والتي من المتوقع أن تباشر عملها خلال النصف الأول من العام القادم بعد تجهيز المبنى والكادر اللازم لها .