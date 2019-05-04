رئيس بلدية مادبا: إنشاء 3 أسواق شعبية لشهر رمضان

أحمد الشوابكة

مادبا- عقد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامة الأزايدة مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، في مبنى البلدية لشرح خطة عمل البلدية للمرحلة المقبلة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وكشف الأزايدة عن تجهيز 3 أسواق شعبية استعدادا لشهر رمضان في الحي الشرقي مقابل مسجد الحمد، وعلى طريق ماعين مقابل البلال وسوق الطيور بالقرب من مجمع السفريات، إلى جانب بازار المنتوجات الزراعية في قاعة أحمد الأزايدة.

واستعرض الأزايدة المشاريع المنجزة في عام 2018 وأبرزها عطاء فتح وتعبيد شوارع في قصبة مادبا ومناطقها بـ610 آلاف دينار وعمل خلطة اسفلتية في القصبة بمليون و50 ألف دينار وعطاء تصريف مياه الأمطار بـ140 ألف وتجهيز وإنشاء وصيانة الدواوير وتوسعة شوارع وتنظيف الأودية والمناهل وطرح عطاء ترقيعات للشوارع وبناء مخازن تجارية على دوار ابو سبيتان 305 آلاف دينار وإنشاء محطة فرز النفايات بـ250 ألف وتوريد 500 حاوية معدنية و500 برميل نفايات وتوريد محطة الفرز بوب كارت وضاغطة.

وأضاف أن البلدية قامت بتركيب 150 وحدة إنارة LED و500 وحدة صوديوم وعمل صيانة 6000 وحدة إنارة وتزيين مداخل المدينة في أحبال إنارة LED وتجهيز مشروع الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية 2019 – 2021 وإعداد دليل الاحتياجات لعام 2018 .

وأشار الازايده إلى أن مشاريع البلدية لهذا العام 2019 وأبرزها عطاء خلطة اسفلتية ساخنة بـ900 الف قرض من البنك و500 ألف خلطة من مخصصات اللامركزية وخلطة بمليون دينار من صندوق البلدية إلى جانب عطاء فتح شوارع وتعبيد بـ500 ألف وعطاء لبناء صالات متعددة الأغراض ومبان عامة بـ700 ألف في مادبا والمناطق من صندوق البلدية.

وأوضح أن المشاريع تشمل عطاء تصريف مياه الأمطار وعبارات بـ150 ألف دينار من صندوق البلدية وشراء آليات إنشائية وآليات نظافة بـ300 ألف وأعمال إنشائية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 ألف دينار وشراء حاويات معدنية بـ 50 الف دينار وإنشاء مقابر بـ150 الف وإنشاء سوق الحلال بـ360 الف بمنحة، وتوسعة المنطقة الحرفية بـ 3 مليون عن طريق قرض من بنك تنمية المدن والقرى ودعم 20 سيدة لكل سيدة 750 دينارا لشراء معدات الألبان والأجبان وتاثيث قاعة بقيمة 6500 دينار وعمل مظلات بقيمة 2000 دينار وذلك ضمن مشروع صندوق مشاريع المرأة العربية.

كما شملت المشاريع إنشاء إذاعة بلدية مادبا بـ 150 الف من خلال منحة وتشغيل القرية الحضارية عن طريق مركز زها.

وكشف الازايدة عن حصول البلدية على رخصة لإنشاء شركة نقل سياحي متخصص والعمل جار على تأسيس شركة، والانتهاء من مشروع التسمية والترقيم برمجيا والعمل جار على مسوحات مكانية، وإطلاق مشروع النافذة الواحدة تحت البلدية وتحديدا مكان البنك حيث تم تجهيز المبنى وإدخال كافة البيانات ليتمكن المواطن من إصدار أي معاملة واجراءاتها من مكان واحد.