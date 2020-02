رئيس بورتو يؤكد قرار إيكر كاسياس اعتزال كرة القدم نهائيا

مدريد – أكد رئيس نادي بورتو البرتغالي جورج نونو بينتو دا كوستا الثلاثاء، ان حارس مرماه المخضرم إيكر كاسياس أبلغه بنيته اعتزال كرة القدم، بعد إعلان الأخير انه سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني للعبة.

وأعلن كاسياس (38 عاما) الإثنين انه سيترشح للمنصب في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام، علما بأنه متوقف عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية في الأول من أيار/مايو الماضي.

وعلى رغم ان القائد السائق للمنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد لم يرفق هذا الاعلان بأي تلميح بشأن مسيرته، أشار دا كوستا الى انه تبلغ من حارس المرمى المخضرم بأنه اتخذ قرار الاعتزال.

🏆 Five La Liga titles

🏆 Two Copa del Rey wins

🏆 Four Spanish Super Cups

🏆 Three Champions Leagues

🏆 Two UEFA Super Cups

🏆 One FIFA Club World Cup

🏆 One World Cup

🏆 Two European Championships

👤 1,048 appearances

🙌 One Iker Casillas

A legend of the game. pic.twitter.com/KYwhruArxL

