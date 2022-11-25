رئيس بيرو يقبل استقالة رئيس الوزراء ويجري تعديلًا وزاريًا

أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيلو أنه وافق على استقالة رئيس الوزراء أنيبال توريس، وذلك بمجرد أن رفض الكونجرس بشكل قاطع الاقتراع على الثقة الذي قدمته السلطة التنفيذية.

وذكرت وكالة “أندينا” البيروفية أنه وفقا لهذا، فقد أعلن الرئيس إجراء تعديل وزاري في الحكومة.

وقال كاستيلو خلال خطاب للأمة “بعد قبول استقالة رئيس الوزراء، الذي أشكره على اهتمامه وعمله من أجل البلاد، سأقوم بتعديل وزاري.

وأشار الرئيس إلى أن حق المواطنين في المشاركة السياسية المباشرة، من خلال الاستفتاء، تعرض للإعاقة لافتا أن “الحق في ممارسته مرة أخرى سلب منا بشكل تعسفي. أردنا استعادة هذا الحق، لكن بعض مجموعات الكونجرس قررت رفضه”.

ودعا رئيس الدولة السلطة التشريعية إلى احترام سيادة القانون الدستوري والديمقراطية وتوازن القوى.

وشدد على أنه يجب على “أعضاء الكونجرس، أن يعيدوا النظر وأنه لا يمكن أن تظل حقوق المواطنين معلقة بسبب بعض مصالح النخب أو الأقليات”.