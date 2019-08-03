رئيس جامعة البلقاء: إيقاف قبول 100 برنامج لا يحتاجها سوق العمل.. وإدخال 18 تخصصا جديدا

عامر خطاطبة

عجلون – كشف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله سرور الزعبي، أن الجامعة اتخذت قرارا بوقف القبول في 100 برنامج من برامج كليات المجتمع لا يحتاجها سوق العمل، وتم ادخال 18 برنامجا جديدا في مهن المستقبل، كما تم إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي.

وقال خلال لقائه المشاركين بملتقى الجامعات “الرسم”، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية بمناسبة الاعياد الوطنية والعيد العشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش في بيت شباب عجلون.

وقال الزعبي، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني تعتبر خريطة طريق، وتشكل أساسا لبناء ديمقراطي يضمن المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتفاعل مع القضايا الوطنية بما يحقق المصلحة العامة.

وزاد أن الاوراق النقاشية اتسمت بمحتوى فكري عميق، ونهج حياة وإضافة نوعية للإصلاح، كما ركزت على المسؤوليات والادوار المنوطة بمختلف المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تحدثت عن سيادة القانون وهو ما يميز الدول المتقدمة والضامن الحقيقي لتنمية المجتمع واستقراره ونشر الامن والعدالة بين افراده، وعامل مهم في نهوض العمل العام وتطويره وزيادة كفاءته وفاعليته.

وبين الزعبي أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع “افرادا ومؤسسات وسلطات” لحكم القانون لتحقيق الادارة الحصيفة التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أننا جميعا مطالبون بسيادة القانون والالتزام بتوجيهات جلالة الملك.

ولفت إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية لم تتجاوز القانون والنزاهة والشفافية في كل قراراتها التي اتخذتها ايمانا منها بأهمية تحقيق العدالة وتعزيز النهج الديمقراطي، مشيرا إلى الانجازات الكبيرة التي تحققت عبر مسيرة الدولة الأردنية، وخاصة في قطاع التعليم العالي والجامعات الاردنية التي سجل خريجوها إقليميا ودوليا، نجاحات عظيمة في العديد من الحقول، داعيا إلى تعظيم هذه الانجازات والبعد عن جلد الذات.

ودعا الشباب وطلبة الجامعات، والذي وصفهم بأمل الدولة ومستقبل الاردن، إلى قراءة الاوراق النقاشية جيدا والتصدي للاشاعات السلبية التي تضر بسمعة الوطن وانجازاته، وأن يعظموا الانجازات الوطنية، وأن يكونوا عند حسن ظن القائد ويشدوا عزائمهم ليبقى الاردن بالارادة والتصميم دائما في المقدمة، مثمنا لوزارة الشباب والجامعات الاردنية المشاركة في الملتقى وعمادة شؤون الطلبة في الجامعة على نجاح الملتقى.

وثمن مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات، هذه التشاركية مع جامعة البلقاء التطبيقية، لإقامة هذا الملتقى في مناسبة غالية وعزيزة على الجميع.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور فادي سماوي، إن المشاركين والمشاركات قاموا بزيارة لقلعة عجلون التاريخية حيث قام الطلبة بالرسم الحر في محيط وجنبات القلعة وفي معسكر الحسين للشباب، حيث هدف المعسكر إلى الاحتفاء بالمناسبات الوطنية وعشرينية الجلوس على العرش بأسلوب، وطريقة عبر فيها طلبة الجامعات عن الولاء والانتماء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية.

وأشار رئيس هيئة الإشراف على الملتقى يحيى المومني، إلى أن الأهداف المرسومة للملتقى تحققت وكان تفاعل الطلبة كبيرا بحجم المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعا.

وافتتح الدكتور الزعبي على هامش اللقاء المعرض الفني لرسوم الطلبة المشاركين بالملتقى، كما سلم الشهادات التقديرية للمشاركين والمشاركات، ودرعا تقديرية لمندوب وزير الشباب، واستمع والحضور لوصلة فنية قدمها كورال جامعة البلقاء التطبيقية.

وشارك في أعمال الملتقى طلبة جامعات: مؤتة، الزيتونة، العلوم الاسلامية، العلوم التطبيقية، عمان الأهلية، الهاشمية، الزرقاء الخاصة، إربد الأهلية، اليرموك، الإسراء، عجلون الوطنية، بالاضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية.

حضر الملتقى الذي جاء بالتعاون مع وزارة الشباب، نائبا رئيس الجامعة للشوؤن الاكاديمية والادارية الدكتور غاندي انفوقة، والدكتور جمال النسور، ومندوب وزير الشباب مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات، ومندوب محافظ عجلون عبد الرحمن الربابعه، وعميدا كليتي عجلون والزرقاء الدكتور حامد الدعوم، والدكتور يحيى القضاة، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور فادي سماوي، وأسرة العمادة.