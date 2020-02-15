رئيس جامعة البلقاء: خطة متكاملة لهيكلة كلية عجلون

عجلون– قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي ان الجامعة وضعت خطة متكاملة لإعادة هيكلة الكليات وتحديثها تتضمن إقامة مباني للقاعات التدريسية لكلية عجلون ومختبرات حديثة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، إضافة لإنشاء مسرح لإقامة الفعاليات والنشاطات المختلفة .

واضاف خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم السبت للوقوف على حاجات ومطالب كلية عجلون الجامعية والمشاكل التي تعاني منها الكلية سواء في مجال البنية التحتية أو الموارد البشرية ان هناك خطة شاملة لتطوير كلية عجلون بعد إنشاء المباني اللازمة تشمل فتح تخصصات جديدة ذات ابعاد تقنية كتخصص(هندسة الأنظمة الذكية ) وتخصص (معالجة المياه العادمة) إضافة الى تخصصات تقنية تتعلق بالتصنيع الغذائي. كما تفقد رئيس الجامعة مبنى السكن والذي سيتم ازالته قريبا وبناء مبنى جديد مكانه،ومبنى الادارة وما يحتاج اليه من إعادة تأهيل ،اضافة الى قاعة النشاطات “قاعة الشهيد محمد العزام” وما تحتاج اليه من زيادة في مساحتها وبناء مسرحها ومقاعدها .

كما تفقد مبنى السكن الذي سيتم ازالته قريبا لبناء مبنى جديد مكانه، ومبنى الادارة وقاعة النشاطات، للوقوف على احتياجاتها من الترميم والتوسعة.

واشار الدكتور الزعبي الى العديد من الانجازات التي تمت ضمن الخطة السنوية لكلية عجلون الجامعية وخصوصاً المختبرات الحاسوبية للطلبة والتي تم تحديثها بالكامل ورفدها بأجهزة حديثة، والسعي لتعزيز التواصل الالكتروني بين مختلف كليات جامعة البلقاء التطبيقية. بدوره، اشاد عميد الكلية الدكتور حامد الدعوم، بالجهود التي تبذل من قبل رئاسة الجامعة ودعمهم المتواصل للكلية، مبينا أهمية هذه الزيارة من أجل متابعة احتياجات الكلية وتحسين بنيتها التحتية. بترا