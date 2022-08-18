رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو الناجحين بالثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات التقنية

هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني الطلبة الناجحين بالثانوية العامة على جهودهم المضنية التي تكللت بنجاحهم في هذا الامتحان ودعاهم للإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة الى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور العجلوني في رسالة وجهها الى الطلبة الناجحين في الثانوية العامة أن المستقبل اليوم وفي كافة دول العالم هو للتخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل بعد ان اشبعت التخصصات التقليدية وعدم توافر فرص العمل لخريجي العديد من التخصصات التقليدية.

كما دعا العجلوني الطلبة وأولياء أمورهم للاطلاع على الدراسات التي أعلنت مؤخرا وقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس التعليم العالي قبل اختيار التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته للاستئناس بها عند ملئ نموذج القبول الموحد، داعيا الطلبة للالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية وهو ما يحقق الرؤى الملكية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويحقق طموح طلبتنا في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بالطالب بعد التخرج.

وقال الدكتور العجلوني إن جامعة البلقاء التطبيقية وجهت كافة إمكانياتها نحو تطوير التعليم التقني والتطبيقي ونقل نماذج عالمية ناجحة في التعليم التقني وتوطين عدد من البرامج التي تخدم قطاع مهن المستقبل على المستوى الوطني والمستوى العالمي وبما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

ولفت إلى أن الخطط الدراسية على مستوى التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة حيث أصبحت تركز الخطط الدراسية لهذه التخصصات على تنمية المهارات والقدرات للطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل.، مؤكدا ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل، وأن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وقامت بفتح العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل على مستوى شهادة البكالوريوس والبكالوريوس التقني والذي تم طرح عدد من التخصصات فيه لأول مره على مستوى الأردن والمنطقة، والدبلوم التقني.

ودعا الدكتور العجلوني الطلبة الى مراجعة موقع جامعة البلقاء التطبيقية الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.