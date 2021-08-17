رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يدعو للالتحاق بالتخصصات التقنية

عمان- الغد- هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي الطلبة الناجحين بالثانوية العامة ودعاهم للإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة الى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور الزعبي خلال رسالة وجهها الى الطلبة الناجحين في الثانوية العامة أن الالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية هو ما يحقق الرؤى الملكية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير مسارات التعليم العالي التي أصبح الالتحاق بها هدفا استراتيجيا وهو ما يحقق طموح الشباب الجاد في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بالطالب بعد التخرج، مشيرا الى أن المشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة تحتضن أكثر من 70 % من إجمالي القوى العاملة بالإضافة الى أنها تشكل حافزا قويا وداعما للاقتصاد الوطني ومحركا لعجلة التنمية المستدامة المنشودة.

وقال الدكتور الزعبي إن جامعة البلقاء التطبيقية وجهت كافة إمكانياتها نحو تطوير التعليم التقني والتطبيقي ونقل نماذج عالمية ناجحة في التعليم التقني وتوطين عدد من البرامج التي تخدم قطاع مهن المستقبل على المستوى الوطني والمستوى العالمي وبما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وبين أن الجامعة على تواصل مستمر مع أصحاب العلاقة من ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والقطاع الخاص، وعملت الجامعة على إيقاف وتجميد القبول في 100 تخصص من التخصصات المشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة وعدد من تخصصات البكالوريوس.

ولفت إلى أن الخطط الدراسية على مستوى التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة حيث أصبحت تركز الخطط الدراسية لهذه التخصصات على تنمية المهارات والقدرات للطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل.

وأكد الدكتور الزعبي على ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل، وأن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وقامت بفتح العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل على مستوى شهادة البكالوريوس مثل الذكاء والروبوتات وعلم البيانات، وأمن المعلومات السيبراني، والفضاء الإلكتروني، والواقع الافتراضي وإنشاء كلية التمريض وتوطين تخصص القبالة والعناية الحثيثة بالأطفال حديثي الولادة، وعدد من التخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة مثل هندسة معالجة المياه، هندسة الطاقة، هندسة الأنظمة الذكية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفق أحدث الخطط العالمية.

ودعا الدكتور الزعبي الطلبة للتريث عند ملء طلبات التنسيق الموحد واختيار التخصصات بناء على الدراسات التي تنشرها العديد من الجهات الوطنية وخاصة ديوان الخدمة المدنية والاسترشاد بما يوفره من معلومات حول التخصصات الراكدة أو المشبعة عند اختيار التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به ومراجعة موقع جامعة البلقاء التطبيقية الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.

وعن الالتحاق بالتخصصات التقنية لمستوى الشهادة الجامعية المتوسطة قال الدكتور الزعبي أن الطريق لم يعد مغلقا أمامهم حيث بإمكانهم إتمام دراستهم من خلال برنامج التطور الوظيفي والمسارات المهنية الذي يمكنهم من الحصول على درجة البكالوريوس المهني في عدد من التخصصات التقنية التي تدرس في الجامعة حيث سيبدأ العمل بهذا المسار بعد الانتهاء من الحصول على موافقات مجلس التعليم العالي النهائية واعتماد البرامج من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وسيعامل حامل الدرجة في التخصصات المهنية معاملة نظيره في التخصصات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات وفي ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يمكن أن يؤدي الى إحلال عدد من الشباب الأردني المؤهل والحاصل على شهادة مزاولة المهنة بدل من العمالة الوافدة في عدد كبير من الوظائف مما يساهم في حل جزئي لمشكلة الفقر والبطالة ويساهم بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن.