رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة نقابة المهندسين

عمان-الغد- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي يوم الأحد الموافق 4 نيسان طالبات وطلاب كلية الهندسة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة نقابة المهندسين في مجال هندسة المرور التي نظمت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

وهنأ الدكتور الزعبي خلال حفل التكريم الطلبة الفائزين بحصولهم على المركزين الأول والثاني مؤكدا اعتزاز الجامعة بهذا الفوز الذي يؤكد أن خطط الجامعة في تطوير الخطط الدراسية من خلال التركيز على جانب المهارات ومشاريع التخرج بدأت تؤتي أكلها، حيث يثبت طلبة الجامعة كل يوم قدرتهم على المنافسة في المحافل المحلية والدولية وإيجاد الحلول الابتكارية والإبداعية لديهم في جميع المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن طلبة جامعة البلقاء التطبيقية يحققون اليوم الرؤى الملكية، وأنهم عند حسن ظن قيادتنا الهاشمية التي تؤلي الشباب جل اهتمامها وهم عماد مستقبل الأردن الواعد.

وارسل الدكتور الزعبي الدروع التكريمية للطالبات أمامة مهيرات وبتول خرابشة وأماني السليحات اللاتي حصلن على المركز الأول عن مشروعهن (تقييم وتطوير مستوى الخدمة على الدوار الثامن).

كما ارسل الدروع التكريمية للطلبة الحاصلين على المركز الثاني في المسابقة وهم إيهاب عوض ومحمد عوض وعمر السرحان ويوسف الحميمات عن مشروعهم (تحليل وتحسين مستوى الخدمة على إشارة البشيتي باستخدام برنامج سيدرا).

وشكر الطلبة رئيس الجامعة الدكتور الزعبي الذي قدم لهم جميع التسهيلات والدعم للمشاركة في هذه المسابقة الأمر الذي أوجب عليهم بذل الجهود الكبيرة للحصول على هذه المراكز المتقدمة في المسابقة.

وأشار الطلبة إلى أنهم قاموا بعمل دراسة للواقع الحالي، وعملوا على تقديم حلول هندسية باستخدام برامج مرورية تطبيقية حديثة، والتي تم دراستها وتقييمها من قبل أساتذة جامعيين وفريق مختص من أمانة عمان الكبرى.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الجامعة قامت بإعادة هيكلة الخطط الدراسية منذ عام 2017 لتركز على المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء سواء المحليين أو المؤسسات الدولية الشريكة، لتكون أكثر انسجاما مع احتياجات سوق العمل، وتلبي طموح المؤسسات والقطاع الخاص، وذلك من خلال رفدها بخريجين قادرين على مواكبة التغيرات الكبيرة في التكنولوجيا، وقادرين على خلق الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع العمل في أي مجال.

وقد حضر حفل التكريم الذي أقيم عبر تقنية زووم الاستاذ الدكتور ماهر قاقيش عميد كلية الهندسة والدكتور إبراهيم خليفات المشرف على الطلبة.