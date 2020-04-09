رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يلتقي طلبة الجمعيات العلمية الطلابية عن بعد

عمان- الغد– قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي اننا نعمل بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة اولا وتقديم تعليم يليق بما حققه الاردن من انجازات عبر سنوات ويواكب ما تقوم به القيادة والحكومة من إجراءات أصبحت نموذجا للتصدي لجائحة كورونا، وأننا في جامعة البلقاء التطبيقية كنا قد عملنا ومنذ عام 2017 ضمن تعليمات مجلس التعليم العالي في التوجه النسبي نحو التعليم عن بعد فقمنا بتدريب العديد من أعضاء الهيئة التدريسية على احدث التقنيات العالمية في هذا المجال مع مدربين من فرنسا و المانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا و الصين.

واضاف خلال لقائه رؤساء الجمعيات العلمية الطلابية في كافة كليات الجامعة عبر تقنية مايكروسوفت تيمز أن الجامعة قامت بإنشاء مركز التعليم والتعلم لغاية تمكين الجامعة تقنيا وأكاديميا من عملية التعليم عن بعد وقامت بتجهيز استديو متخصص ومجهز بأحدث التقنيات العالمية لهذه الغاية قبل جائحة كورونا وكنا نعمل على بث المحاضرات من خلاله الا انه ولسلامة الجميع لم يتم الاستخدام لهذا الاستديو وقمنا باستخدام أحدث التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرار العملية التعليمية بشكل جيد ونعمل ليل نهار مع المختصين في مركز الحاسب ومركز تكنولوجيا التعليم والتعلم وبما يصلنا من رسائل على دراسة يومية للتغذية الراجعة من الطلبة والمدرسين ونعمل على تحليلها وحل أي مشاكل تقنية قد تواجه الطلبة أو المدرسين .

وأضاف الدكتور الزعبي اننا كرؤساء للجامعات الوطنية على تواصل دائم مع معالي رئيس مجلس التعليم العالي لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ونتباحث حول آلية التعليم عن بعد والمعوقات التي قد تواجهها والية تقديم الامتحانات و الية احتسابها بحيث تكون موحدة لكافة الجامعات الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي و خاصة ان هنالك بعض الامور التي يجب ان تعالج بما يخص الطلبة الخريجين و الطلبة المسجلين لرفع معدلاتهم وغيرهم مؤكدين بانها ستكون متوافقة ضمن حزمة قرارات موحده تصدر عن مجلس التعليم العالي و المجالس المختصة في ظل هذه الظروف السائدة.

اننا في جامعة البلقاء التطبيقية نؤكد ونقول أن التعليم العالي بعد جائحة كورونا لن يكون ابدا كما كان قبلها وان التعليم عن بعد سيكون قصة نجاح أردنية تضاهي الجامعات العالمية ولكنها بحاجة لبعض الوقت لنضوجها ومعالجة اية سلبية لضمان تعليم ذو جودة عالية وان هذه الفرصة خاصة وأن العالم كله ينظر لما قام به الاردن و بتوجيهات و متابعة ملكية حثيثة في وقت قياسي لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة مواطنيه و كل من يقيم على أرضه بأنها الدولة الأكثر أمانا بين دول العالم وهذه فرصة كبيرة للجامعات الوطنية لاستقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في الأردن في المستقبل.

وطمئن الزعبي طلبة الجامعة من خلال رؤساء الجمعيات العلمية أن مستقبلهم الدراسي بخير وان الجامعة تضع مصلحة الطلبة كأولوية قصوى ولن يكون هناك أي قرار يؤثر سلبا على طلبتنا، مضيفا أن الجامعة تشتاق إليكم كما انتم تشتاقون إليها ودعى الله أن يزيل الغمة بالجهود المخلصة التي يقودها جلالة الملك وحكومتنا الاردنية وجيشنا العربي المصطفوي الذي يقدم لنا دائما المثل الأروع في الحفاظ على أمن وسلامة الأردنيين جميعا، ولأن جهودا يقودها عميد ال البيت لن يضيعها الله ابدا.

وفيما يخص طلبة الشهادة الجامعية المتوسطة قال الدكتور الزعبي ان اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة قررت وحفاظا على سلامة الجميع من طلبة وكوادر امتحان نقل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الربيعية المقررة الأسبوع القادم إلى الدورة الصيفية القادمة مع نقل رسومهم، كما قررت اللجنة احتساب علامات الطلبة في الامتحان قبل إعلان قانون الدفاع وقرار تعليق الدراسة.

من جانبهم شكر رؤساء الجمعيات الطلابية رئيس الجامعة حرصه الدائم على لقائهم وفي كافة المناسبات وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله.

وأضافوا اننا نشعر بالفخر بجامعة البلقاء التطبيقية لانها قدر التحدي وهي في طليعة الجامعات الأردنية وتقدمت بالتعليم الالكتروني في وقت قياسي وقامت برفع هذا الكم الهائل من المحاضرات لكافة الطلبة في كافة كليات الجامعة على خوادم الجامعة مع وجود بعض المعيقات التي يمكن تجاوزها مع الوقت.

وأشارالطلبة إلى بعض المعوقات التي يواجهونها في التعليم عن بعد وخاصة موضوع حزم الإنترنت وقالوا اننا ندرك أن الوضع كان مفاجئا للجميع ويكاد يكون ما قدمته الجامعة من خدمات للطلاب يرقى الى التجارب العالمية الناجحة ونحن واثقون أن التجربة ستكون مثالا على مستوى الاردن والمنطقة بعد زوال هذه الأزمة بهمة المخلصين في الجامعة.

كما أشاد الطلبة بنوعية وجودة ما يقدم لهم من محاضرات إلكترونية وان الغالبية العظمى من الطلبة متابعين لما يقدم لهم وهم على أتم الاستعداد لخوض الامتحانات بعد عودتهم للدراسة في قاعاتهم التدريسية.

وأشار رؤساء الجمعيات الطلابية إلى شغفهم وشغف واشتياق الطلبة للعودة إلى الجامعة وقاعات التدريس بعد رفع الحظر وزوال أسبابه متمنين السلامة لجميع أبناء الوطن.

حمى الله الأردن واهله وقيادته الهاشمية