رئيس جامعة الحسين بن طلال يستقبل رئيس جامعة مؤتة

عمان- استقبل رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة في مكتبه أمس، رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور عرفات عوجان، وبحضور مدير العلاقات بجامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية، ومدير العلاقات بجامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد جرار.

وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والإدارية، وخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز التعاون في مجالات عدة ومواكبة المستجدات العلمية الحديثة وتطويرها، كما تم بحث سبل التعاون لتخفيف الأثر المالي الذي تعاني منه الجامعتان، وذلك باستحداث مشاريع مشتركة تدر الدخل وتخفف من المديونية الكبيرة لديهم، وزيادة برامج الدكتوراه المشتركة، حيث يتم تدريس برنامج دكتوراه مشترك في تخصص “الفلسفة في المناهج وأساليب التدريس” حالياً.

وقام رئيس جامعة الحسين بن طلال ورئيس جامعة مؤتة، بالمشاركة في حفل افتتاح مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة معان، والواقع داخل مبنى بلدية معان الكبرى، وبحضور الأستاذ الدكتور نزار مهيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والدكتور محمد الفايز محافظ معان، ورئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان، وعطوفة العميد يوسف الخطيب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وعدد من المسؤولين في المحافظة.