رئيس جامعة الحسين بن طلال يلتقي فاعليات في معان

عمان- في إطار سعي رئاسة جامعة الحسين بن طلال الى ترجمة التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الانفتاح والتواصل مع المجتمعات المحلية، التقى رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، الفاعليات الرسمية والشعبية في محافظة معان في قاعة الأردن في الجامعة.

وفي بداية اللقاء، تحدث رئيس الجامعة عن مسيرة الجامعة وتوجهاتها وخططها المستقبلية والمعوقات التي تواجه الجامعة للنهوض بدوريها العلمي والتعليمي كونها مصدر إشعاع علمي وحضاري في محافظة معان والوطن.

وشدد على أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي كونه الشريك الرئيسي في عمليات التنمية والتطوير.

ثم فتح مجال الحوار مع شيوخ وشباب ومثقفي المحافظة الذين أجمعوا على أهمية دعم جامعة الحسين بن طلال وعلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها للنهوض بالجامعة وتذليل العقبات كافة التي تعترضها، وفي مقدمتها مشروع الطاقة الشمسية وفتح كلية طب أسنان في الجامعة.

وأشاد الحضور بالنهج المفتوح لرئاسة الجامعة وإشراكها الفاعليات الشعبية في الخطط الرامية الى تنمية الجامعة وازدهارها، والتطور الملموس في الجوانب كافة، ما انعكس إيجابيا على تطور وتنمية المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء الشهري الثاني ضمن النهج الذي اختطته رئاسة الجامعة بالاجتماع مع أبناء المجتمع المحلي مرة كل شهر.