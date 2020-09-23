رئيس جامعة الزيتونة الأردنية يكرم فريق “العلمية الصيدلانية”



عمان -كرم رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الاستاذ الدكتور محمد المجالي فريق الطلبة المشاركين في المسابقة “العلمية الصيدلانية” لحصولهم على المركز الأول في هذه المسابقة بحضور رئيس هيئة المديرين المهندس اياد القرم ونائب رئيس الجامعة الدكتور طارق القرم ورئيس قسم الصيدلة في كلية الصيدلة الدكتور عبدالقادر البواب.

وعبر الدكتور محمد المجالي عن اعتزازه بالطلبة لهذا الفوز موضحا أن الجامعة تريد إكساب الطلبة المهارات الحياتية التي يحتاجونها في حياتهم العملية على الصعيد العملي. وأكد المجالي أن الجامعة بإدارتها والعاملين فيها من أعضاء هيئة تدريسية وادارية حريصون كل الحرص على مشاركة الطلاب في الأنشطة اللامنهجية بالإضافة إلى التعليم الأكاديمي والعملي.

وشكر فريق المسابقة إدارة الجامعة المتمثلة برئيسها وعميد كلية الصيدلة وأعضاء الهيئة التدريسية على الدعم المعنوي الذي قدمتة لهم، موضحين أن الجامعة شاركت في هذه المسابقة للمرة الثانية واستطاعت أن تثبت جدارتها بتحقيقها للمركز الأول، وأن هذه المسابقة التي بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريبا مرت بخمس مراحل حققت فيها الجامعة الفوز على 43 فريقا و14 جامعة خاصة وحكومية.

وشارك في المسابقة كلا من الطلاب محمد بادنجكي، آية الفيومي، حمزة الشيخ، هيلانة وقاد، بلال الكسجي، خالد الخطيب، رامي جاسم.