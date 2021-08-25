رئيس جامعة عمان العربية يستقبل وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

عمان – الغد- إستقبل يوم امس الثلاثاء 24-08-2021 الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية في مبنى الجامعة رئيس وأعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية الذي أطلع عطوفته على رؤية وأهداف الجمعية التي تضم في عضويتها قامات وطنية وأصحاب إرث عظيم في ميادين التاريخ والفكر والسياسة والأدب والعلم وغيرها.

في بداية اللقاء رحب عطوفة الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية بالوفد الممثل عن أعضاء هيئات الجمعية مبدياً سعادته بلقاء هذه القامات المعروفة بخدماتها الجليلة والإنجازات العظيمة التي قدموها للوطن من خلال مناصبهم ولا زالوا قادرين على خدمة الوطن وقيادتنا الهاشمية من خلال العمل التطوعي ويملكون الخبرات والكفاءة العالية والعلم والمعرفة والتجارب الناجحة التي يجب نقلها لجيل الشباب.

وقال إن هذه المبادرة طيبة ونحن مع أي فكرة تخدم الوطن وقيادتنا بالتأكيد ستكون محط إهتمامنا وإهتمام الجميع وهذا المشروع الذي تطرحه وتركز عليه جمعية عون الثقافية الوطنية الشغل الشاغل للجميع ومسؤولية دعمه وتنفيذه تقع على عاتقتنا جميعاً مؤسسات وأفراد.ومن جانبنا فإننا نضع كافة إمكانات ومقدرات الجامعة تحت تصرف جمعية عَون الثقافية الوطنية لتسهيل مهمتها ومساعدتها على إنجاز مشروعها الوطني الريادي.

وأضاف الوديان بأن هذه الجهود مقدرة وموضع إهتمام.داعياً الجميع للمشاركة بهذا المجهود الوطني الكبير مضيفاً بأن هذا التوجه جهد عظيم ومهم جداً ويصب في إهتمامات كافة ابناء الوطن دون إستثناء.

وقال الوديان أن مؤسسات المجتمع المدني كــ (جمعية عون الثقافية الوطنية) إذا ما لاقت الدعم المناسب فهي التي تقود وتؤسس لمثل هذه المشاريع الوطنية وتعتبر الجامعات داعم رئيسي ومساند كبير لمثل هذه الجهود.ووجه الوديان رسالة إلى المهتمين بالتركيز على كيفية كتابة التاريخ بكل موضوعية ومصداقية وأمانة علمية.

وكان قبل ذلك أن إستمع الوديان إلى شرح مفصل من السيد اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس هيئة إدارة جمعية عون الثقافية الوطنية تناول فيه دلالات إسم الجمعية ونشأتها وأهدافها والمشروعات التي تعمل عليها لغايات توثيق الجهود الوطنية في بناء الدولة الأردنية والنهوض بالقضية الفلسطينية.

وقال العزام إن زيارتهم اليوم لجامعة عمان العربية هذا الصرح العلمي الكبير والمتميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تأتي ضمن نهج الجمعية ببناء تشاركية حقيقية مع مختلف المؤسسات والإلتقاء مع القامات الوطنية ورجالات الدولة الأردنية في كافة المواقع.

مشيراً إلى إسهامات جامعة عمان العربية برفد أجهزة الوطن ومؤسساته ودول المنطقة والعالم أيضاً بالكفاءات العلمية والخبراء والعلماء في مختلف المجالات والتخصصات ولا ننسى دورها الريادي في تنمية المجتمع المحلي ومد جسور التعاون والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق رؤية وأهداف الجمعية الرامية إلى بناء جيل واعٍ بقضايا أمته وتاريخ قادتها والجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية ورجالاته وتضحياتهم الجِسام من خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين وعقد الندوات والمحاضرات وإقامة المؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بمسارات مشروع الجمعية التي تهتم بكافة جوانب تاريخ الأردن في مراحله المختلفة.

وبين العزام أن الجمعية أطلقت مشروعها الوطني الريادي بعنوان:

“توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الأردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بلاد الشام”

ويهدف هذا المشروع للمحافظة على تاريخ الأردن والتركيز على دور كافة مكونات الدولة الأردنية لإظهاره بالمكانة التي تليق بالوطن وقيادته ورجالاته،وإعادة إحياء ذكراهم وتخليد سيرتهم النضالية ومواقفهم المشرفة بما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن وكرامة الأمة وعلى رأسها “القضية الفلسطينية”

وأوضح العزام أنه بالرغم من الوجود والحضور القوي للجمعية ونشاطها المميز على الساحة المحلية إلا أنها ما زالت في مرحلة التأسيس التي نرى بأنها تعتمد بشكل رئيسي على إيجاد تشاركية حقيقية وتمتين البناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتأطيرها بما يتوافق مع الأنظمة النافذة مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة.هذا بالإضافة إلى توطيد العلاقة برجالات الدولة الأردنية والقامات الوطنية الأردنية في مختلف المواقع والمجالات.

وأضاف قائلاً:بأننا ومنذ بدايات فكرة تأسيس هذه الجمعية تكونت لدينا قناعات وهذا ما نؤمن به بأننا نؤسس لعمل نأمل أن يستمر لقرون عديدة.ومن أجل المضي قُدماً لتحقيق هذا الهدف وضمان إستمراريته لا بد من أن نؤسس جيداً لهذا البناء العظيم.

وبرده على بعض الإقتراحات التي تقدم بها السيد اسعد العزام رئيس الهيئة الإدارية تفضل عطوفة الدكتور محمد الوديان بإبداء موافقته الكريمة على مجمل الأفكار والإقتراحات التي تقدم بها وتأمل جمعية عَون تنفيذها بالتعاون الفعال والتشاركية الحقيقية مع جامعة عمان العربية من خلال إعداد مذكرة تفاهم ليتم توقيعها لاحقاً.بالإضافة إلى تمكين الباحثين والمتخصصين من جمعية عون الثقافية الوطنية الإستفادة من الخدمات التي تقدمها مكتبة الجامعة ومرافق الجامعة.

وأضاف الوديان بأننا على إستعداد لتقديم كل ما يلزم للمساعدة بتحقيق غايات الجمعية النبيلة لتحقيق أهدافها التي انشأت من أجلها.

وحول دعوة عطوفته لعضوية الهيئة الإستشارية والتوجيهية لجمعية عون الثقافية الوطنية قال الوديان يشرفني قبول دعوتكم للمشاركة في هذا المجهود الوطني المتميز وأن أكون ضمن هذه النواة التي تشكل وتؤسس لعمل وطني كبير نحن بحاجة ماسة إليه.إلى جانب بنات وأبناء الوطن،وأي عمل وطني ذو أهداف نبيلة وغايات سامية كتلك التي تعمل على تنفيذها جمعية عون الثقافية الوطنية.

يشار إلى أن جمعية عون الثقافية الوطنية تأسست عام 2018،وتعنى بجمع وحفظ وتوثيق تاريخ الأردن،وتتبع وزارة الثقافة،وتضم 69 مؤسساً.

بينما بلغ الآن عدد اعضاء هيئتها العامة (163) عضواً يمثلون كافة شرائح وألوان وأطياف ومناطق المملكة هذا بالإضافة إلى الهيئة الإستشارية والتوجيهية التي يرئسها دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وتضم في عضويتها قامات وطنية ورجالات دولة ذوي خبرات كبيرة وإنجازات عظيمة من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة.

وبدورهم قدم أعضاء الوفد الشكر والعرفان لعطوفة الدكتور محمد الوديان على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لوفد عَون للقاء قامة أكاديمية وطنية مشهود لها بالإنجاز والنجاح محلياً وإقليمياً ودولياً وفي مؤسسة تعليمية أردنية رائدة في مجال التعليم العالي وأشاد المتحدثين بإدارة الجامعة والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين وفنيين التي بفضل إدارتها الناجحة وتظافر جهود جميع العاملين فيها إستطاعت تحقيق إنجازات ونجاحات ساهمت بلا شك بتقدم وتطور التعليم العالي بالأردن ونهضته ورفع إسم الأردن عالياً.

كان حديث وطني بإمتياز ذو شجون بحث خلاله وتبادل الحضور الحديث ووجهات النظر والأفكار حول العديد من القضايا الوطنية الراهنة التي خلص جميع المتحدثين في النهاية إلى ضرورة العمل بكل جدٍ وتفاني من أجل مصلحة وطننا وخدمة قيادتنا الهاشمية الحكيمة وشعبنا الأردني الأردني العظيم.

كما أثنى المتحدثين على الخطوة الرائدة التي إتخذتها إدارة الجامعة بتأسيس صناديق متخصصة للمسؤولية المجتمعية.حيث يأتي إنشاء هذه الصناديق إنطلاقاً من دور الجامعة التنويري وتنفيذاً لأجندتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للجامعة وإستجابة لتوصية مؤتمر المسؤولية المجتمعية العلمي الذي عقد في حرم الجامعة العام الماضي.

وبهذا الشأن اشار عطوفة الدكتور الوديان لأهداف الصندوق قائلاً بأن الصندوق سيركز وبالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على الجانب التعليمي للمؤهلين لمواصلة تعليمهم الجامعي والتركيز على ذوي التحديات المالية والمساهمة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة برفع المستوى المعيشي للفئات ذوي الدخل المتدني القادرة على الإنتاج من خلال التدريب والتأهيل وإقامة المشاريع الصغيرة،إضافة إلى إطلاق المبادرات المجتمعية.

وفي نهاية اللقاء قدم السيد أسعد العزام بإسمه ونيابة عن أعضاء الوفد الممثل عن زميلاتهم وزملائهم أعضاء هيئات الجمعية جزيل شكره وعظيم إمتنانه إلى عطوفة الأستاذ الدكتور محمد الوديان على هذا اللقاء المفيد والهام الذي يؤسسس لمرحلة جديدة من العمل التطوعي التشاركي بين جمعية عون الثقافية الوطنية وجامعة عمان العربية بشكل خاص ومؤسسات الوطن على إختلافها ويعزز وجود مؤسسات المجتمع المدني على الساحة المحلية ويبرز دورها الإيجابي في بناء الفكر ونشر الثقافة الوطنية وتوعية الأجيال القادمة بتاريخ هذا البلد بكافة مكوناته.

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية.وقد حضر اللقاء بالإضافة للسيد اسعد ابراهيم ناجي العزام/ رئيس الهيئة الإدارية كل من الذوات:

1-معالي المهندس قتيبة عبد اللطيف ابو قورة/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

2- سعادة الدكتور العين محمود أبو جمعة/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

3- سعادة اللواء ركن عبد الله باشا الحسنات/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية

4- سعادة الدكتور عبد الحليم مناع العدوان/عضو الهيئة الإدارية

5- سعادة العميد زهدي بيك اسماعيل جانبك/عضو الهيئة الإدارية

6-سعادة السيد عبد الكريم صالح كليب الشريدة/عضو مؤسس

7-سعادة الدكتور الصحفي أحمد جميل شاكر/عضو مؤسس

8-سعادة الدكتور محمد عبد الحفيظ المناصير/عضو مؤسس

9-سعادة العميد الركن عمر جميل عبد الله الزعبي/عضو هية عامة

10-سعادة المهندس عبد الرحمن مبارك البدور/عضو هيئة عامة

11-سعادة الدكتور واصف عبد العزيز السلعوس/عضو هيئة عامة