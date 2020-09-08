رئيس جامعة مؤتة يدعو لضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة

هشال العضايلة

الكرك- التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة باللجنة المشكلة لغايات متابعة مستجدات منع انتشار فيروس كورونا مساء اليوم ،وذلك لبحث وتفعيل الاجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بعد ظهور نتائج ايجابية لاربعة طلاب من كلية طب وهم في مرحلة التعلم السريري في مستشفيات خارج المحافظة .

حيث قررت اللجنة بتعليق دوام طلبة كلية الطب في المرحلة السريرية ولغاية يوم السبت الموافق 12/9/2020 مع التاكيد على تفعيل عملية التعلم عن بعد خلال هذه الفترة .

كما اكد عوجان على ضرورة تفعيل قانون الدفاع والمتعلق باستخدام تطبيق امان وكذلك اتباع تعليمات السلامة العامة وارتداء الكمامات وتعقيم المباني .