الكركمحافظات

رئيس جامعة مؤتة يدعو لضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة

منذ 28 دقيقة
جامعة مؤتة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هشال العضايلة
الكرك- التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة باللجنة المشكلة لغايات متابعة مستجدات منع انتشار فيروس كورونا مساء اليوم ،وذلك لبحث وتفعيل الاجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بعد ظهور نتائج ايجابية لاربعة طلاب من كلية طب وهم في مرحلة التعلم السريري في مستشفيات خارج المحافظة .
حيث قررت اللجنة بتعليق دوام طلبة كلية الطب في المرحلة السريرية ولغاية يوم السبت الموافق 12/9/2020 مع التاكيد على تفعيل عملية التعلم عن بعد خلال هذه الفترة .
كما اكد عوجان على ضرورة تفعيل قانون الدفاع والمتعلق باستخدام تطبيق امان وكذلك اتباع تعليمات السلامة العامة وارتداء الكمامات وتعقيم المباني .

مقالات ذات صلة

رفع العزل عن قرية فاع غدا - تعبيرية

عزل منزل في جرش بعد ثبوت إصابة 3 من قاطنيه بكورونا

منذ 58 دقيقة

إصابتان جديدتان بكورونا في الكرك

منذ 5 ساعات

إغلاق جميع مساجد لواء الأغوار الجنوبية بسبب كورونا

منذ 5 ساعات

إغلاق كافة حدائق إربد والإصابات بارتفاع

منذ 6 ساعات
انتخابات 2020
63 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock