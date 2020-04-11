رئيس جمعية المستشفيات الخاصة يشيد بثقة الملك بشعبه وتكاتفه

عمان- الغد– اشاد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بمضمون الخطاب الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للشعب الاردني الليلة الماضية وتأكيد جلالته على قدرة الاردن ومواطنيه على تجاوز كل التحديات بما فيها تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال ان خطاب جلالة الملك جاء ليطمئن المواطن الاردني بأن اجراءات مكافحة وباء الكورونا تسير على خطى واثقة وصحيحة نحو الخلاص من هذا الوباء ويؤكد ثقة قائد البلاد بشعبه ووقوفه وراء قيادته الحكيمة واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل منعة وسلامة الوطن والحفاظ على صحة المواطن .

واكد الدكتور الحموري ان الشعب الاردني اثبت ومنذ اللحظة الاولى لتفشي مرض الكورونا انه على قدر المسؤولية من حيث التكاتف والتضامن و الالتزام بالتعليمات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبخاصة الصحية منها للتعامل مع هذا المرض الامر الذي انعكس بالأعداد المتواضعة للإصابات بالمقارنة مع الدول الاخرى والاعداد المتزايدة لحالات الشفاء وذلك على الرغم من الموارد المحدودة للمملكة .

وقال انه مثلما يفتخر ويعتز جلالة الملك بشعبه وقدرته على تجاوز الصعاب فان الشعب الاردني يقابل قيادته الهاشمية بالمثل ويحرص كل الحرص على التعامل بإيجابية ومسؤولية مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا والوقوف صفا وحدا وراء الحكومة والجيش والأجهزة الامنية لإسنادها في اجراءاتها لمكافحة هذا الوباء واعادة عجلة الحياة الى طبيعتها .

وثمن الدكتور الحموري ما تبذله وزارة الصحة والكوادر الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص من جهود حثيثة لمسها القاصي والداني من اجل احتواء مرض الكورونا ومنع تفشيه بشكل واسع في المملكة ويؤكد وقوف المستشفيات الخاصة بكامل امكانياتها صفاً واحداً مع وزارة الصحة لاحتواء هذا الوباء.