آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

رئيس رابطة الليغا يؤيد عودة الجماهير إلى المدرجات .. تفاصيل

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – قال خافيير تيباس، رئيس رابطة (لاليغا)، إنه يؤيد وجود “الجماهير في الملاعب عندما تسمح الظروف” بسبب السلامة الصحية.

وأعطى تيباس رأيه حول كيفية عودة الجماهير للملاعب، وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي قال في مؤتمره الصحفي الأخير إن الفكرة هي “إعطاء رد مشترك ومتجانس” فيما يتعلق بالمنافسة.

وقال تيباس في تصريحات تليفزيونية: “في اللحظة التي ستكون فيها عودة الجماهير ممكنة في بعض الأماكن، لن تكون هناك نزاهة رياضية، وقد يقول البعض أيضا أن الفرق التي تلعب في البطولات القارية أمام فرق لا تشارك أوروبيا، قد تكون منهكة. نعمل في إطار بورتوكول”.

وتابع: “لا أحد يتذكر أن مباراة إيبار وريال سيوسييداد كانت بدون جماهير، وإيبار خسر (0-2) بدون جماهير، هل قلنا حينها أن إيبار خسر بسبب لعبه بدون جماهيره؟”، بينما أشار إلى أن أكثر ما يشغله “حاليا” حول معرفة ماذا سيحدث “مع فتح الأماكن المختلفة تدريجيا”.

وتسائل المسؤول الرياضي: “هناك حالة من التراخي، وعلينا العناية بالسلامة الصحية. نحمل على عاتقنا مسؤولية إنهاء البطولة. أتسائل: إذا أثر هذا الوباء على أربع مناطق ذاتية الحكم، هل كانت باقي المناطق ستلعب بدون جماهير؟”.

واختتم رئيس (لاليغا) تصريحاته “علينا أن نتعامل بحذر أكثر، لأننا ما زلنا في البداية، ويتبقى 40 يوما من المنافسة الشرسة، ونقترب من تحقيق الهدف”. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

حبس مدير نادٍ ووكيل لاعبين بشبهة التلاعب بنتائج مباريات بالجزائر

منذ 39 دقيقة

قراءة في حظوظ المنتخبات الآسيوية للتأهل إلى مونديال 2022

منذ 46 دقيقة

لويس سواريز .. عودة ماكينة أهداف برشلونة في الوقت المناسب

منذ 56 دقيقة

“الأولمبية” تنشر الاجراءات الصحية الخاصة برياضات الألعاب المائية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock