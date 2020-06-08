رئيس رابطة الليغا يؤيد عودة الجماهير إلى المدرجات .. تفاصيل

مدريد – قال خافيير تيباس، رئيس رابطة (لاليغا)، إنه يؤيد وجود “الجماهير في الملاعب عندما تسمح الظروف” بسبب السلامة الصحية.

وأعطى تيباس رأيه حول كيفية عودة الجماهير للملاعب، وهو ما يتعارض مع رأي رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي قال في مؤتمره الصحفي الأخير إن الفكرة هي “إعطاء رد مشترك ومتجانس” فيما يتعلق بالمنافسة.

وقال تيباس في تصريحات تليفزيونية: “في اللحظة التي ستكون فيها عودة الجماهير ممكنة في بعض الأماكن، لن تكون هناك نزاهة رياضية، وقد يقول البعض أيضا أن الفرق التي تلعب في البطولات القارية أمام فرق لا تشارك أوروبيا، قد تكون منهكة. نعمل في إطار بورتوكول”.

وتابع: “لا أحد يتذكر أن مباراة إيبار وريال سيوسييداد كانت بدون جماهير، وإيبار خسر (0-2) بدون جماهير، هل قلنا حينها أن إيبار خسر بسبب لعبه بدون جماهيره؟”، بينما أشار إلى أن أكثر ما يشغله “حاليا” حول معرفة ماذا سيحدث “مع فتح الأماكن المختلفة تدريجيا”.

وتسائل المسؤول الرياضي: “هناك حالة من التراخي، وعلينا العناية بالسلامة الصحية. نحمل على عاتقنا مسؤولية إنهاء البطولة. أتسائل: إذا أثر هذا الوباء على أربع مناطق ذاتية الحكم، هل كانت باقي المناطق ستلعب بدون جماهير؟”.

واختتم رئيس (لاليغا) تصريحاته “علينا أن نتعامل بحذر أكثر، لأننا ما زلنا في البداية، ويتبقى 40 يوما من المنافسة الشرسة، ونقترب من تحقيق الهدف”. (إفي)