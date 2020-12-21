رئيس رابطة الليغا يرد على بيريز بشأن “دوري السوبر”

مدريد – رد خافيير تيباس، رئيس رابطة (لاليجا) الإسبانية، الأحد على رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي تطرق خلال الجمعية العمومية لناديه لضرورة إجراء تعديل عاجل في كرة القدم لتواكب المستجدات الحديثة، ولتصبح أكثر تنافسية، فضلا عن شكواه من المعاملة التي يتلقاها النادي الملكي فيما يتعلق ببث المباريات.

وكتب تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي “أعتقد أن رئيس ريال مدريد ليس لدية معلومات كافية عن مسألة دوري السوبر. أما فيما يتعلق ببث المباريات، إذا يعتقد أنها ليست موضوعية، فهناك خيار في جهاز التحكم عن بُعد للاستماع للمباريات على تليفزيون ريال مدريد، قطعا ستكون أكثر موضوعية”.

وكان بيريز قد أشار في تصريحاته أمام أعضاء النادي “الجميع مدرك للصعوبات الحالية وللظروف المعاكسة. إذا كان من الصعب بالفعل الحفاظ على القدرة التنافسية، فإن تأثير الوباء سيجبرنا على التفكير. فيروس كورونا غيَر كل شيء. أصبحنا أكثر عرضة للخطر. كرة القدم تحتاج إلى طرق جديدة لتكون أكثر قدرة على المنافسة”.

وفيما يتعلق ببث مباريات الفريق الملكي، أكد: “في بعض الأحيان، لا تتم إعادة بعض اللعبات المهمة للغاية. الجميع يرى أن هناك فارق في إعادات الصور، وفي الأشخاص الذين يعلقَون على المباريات”. (إفي)